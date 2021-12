Den rutinerte og dyktige Momarken-treneren Per Oleg Midtfjeld (58) - her etter en seier med kaldblodshingsten Lome Brage - kjører vårt DD-objekt søndag kveld. Hønefoss-hoppa Mega Classic (DD-2) blir kanskje ingen toppfavoritt, men trener Kristian Malmin har matchet henne i tøft selskap. Vi tror det kommer godt med på en vinterlig Biri-bane og at hoppa kan ta sin første seier for året etter tre annenplasser. (Vegard Wivestad Grøtt/NTB)