Tottenham – Rennes avlyses – displinærkomité avgjør utfallet

Det melder det franske nyhetsbyrået AFP.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) opplyser lørdag at det ikke er mulig å finne en ny dato for kampen. Nå skal en disiplinærkomité avgjøres resultatet i kampen.

Der vil Tottenham være avhengig av at komiteen gir dem seier, for uten det ryker de ut av conferenceligaen. Vitesse slo nemlig Mura 3-1 torsdag og klatret forbi de liljehvite i gruppen.

Rennes raste onsdag da Tottenham gikk ut med nyheten om at kampen var utsatt før Uefa hadde fattet en avgjørelse.

– Dette fraværet av fair play er enda mer skamløst, gitt at Tottenham bekreftet på epost tidlig i ettermiddag at kampen ville bli spilt, før de så informerte Rennes om at de ikke aktet å spille kampen like etter at laget landet i London, skrev den franske klubben på sine nettsider onsdag kveld.

Torsdag ble det imidlertid klart at Tottenham fikk viljen sin da Uefa bekreftet at kampen ble utsatt. Nå er den altså avlyst.

