Kontroversiell milliardavtale godkjent i La Liga – storklubbene stemte imot

Den kontroversielle avtalen i spansk toppfotball trengte støtte fra minst 32 av de 42 klubbene i de to øverste divisjonene. Avtalen ble ratifisert med 37 stemmer.

Avtalen er den første investeringsavtalen hvor det kommer inn privat kapital inn i en stor europeisk liga. Inntektene vil komme fra La Ligas kringastings- og sponsorrettigheter.

Real Madrid, Barcelona, Athletico Bilbao og en ikke navngitt klubb stemte imot. En siste klubb skal ha avstått fra å stemme, skriver nyhetsbyrået AFP.

Ifølge Reuters er Ibiza den fjerde klubben som stemte imot. Storklubbene har foreløpig ikke kommentert avtalen offentlig.

Ifølge AFP dreier avtalen seg om at 10 prosent av La Liga selges. Reuters skriver at det er snakk om 8,2 prosent.

– Ulovlig

Real Madrid og Barcelona kalte avtalen «helt åpenbart ulovlig» og «skadelig for spansk fotball» da den dukket opp for første gang under koronapandemien. Det var en tid hvor det var mye usikkerhet hos flere av klubbene i Spania.

De første meldingene anslo at verdien på avtalen ville være på omkring 28 milliarder kroner, men den har ifølge flere medier falt ettersom ikke alle klubbene stemte for avtalen.

Klubbene som stemte imot, forblir uavhengige i sin forvaltning av budsjetter, men vil ikke motta noe av pengene som spyttes inn i løpet av de neste tre årene.

– Jeg er sikker på at dette blir et vannskille og veldig positivt for disse 37 klubbene, sa La Liga-president Javier Tebas.

Merkevarebygging

La Liga har uttalt at 70 prosent av den første betalingen skal brukes på infrastruktur, internasjonal utvikling, merkevarebygging, kommunikasjonsstrategi, innovasjon, teknologi og en utviklingsplan for innhold til digitale plattformer og sosiale medier.

«Avtalen vil sikre La Ligas posisjon blant verdens ledende merkevarer i underholdningsindustrien», sa La Liga i en pressemelding.

CVC Capital Partners var tungt inne i Formel-1-sirkuset mellom 2006 og 2016. De er blant verdens største investeringsselskaper.

