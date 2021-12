Femdoblet pengepremie til hoppukevinneren

Det melder nyhetsbyrået DPA, som skriver at utbetalingen til sammenlagtvinneren er økt fra 20.000 til 100.000 sveitserfranc.

I norske kroner er det 970.000 kroner til 2022-vinneren etter dagens kurs.

– Det er fantastisk at vi går inn i en ny dimensjon for premiepenger i den 70. utgaven av turneringen, og at vi kan belønne vinneren for den fantastiske prestasjonen mye bedre enn før, sier hoppukepresident Peter Kruijer.

De totale premiepengene i hoppuka i 2021/22 vil være på 3,88 millioner kroner. En sammenlagtvinner som også vinner alle rennene vil kunne dra inn over halvannen million kroner.

Hoppturneringen i Tyskland og Østerrike starter i Oberstdorf 29 desember og forflytter seg så til Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck før avslutningen i Bischofshofen 6. januar.