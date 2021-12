Sport på TV torsdag, time for time

13.48: Snooker, Scottish Open (405.000 pund) fra Venue Cymru i Llandudno, Wales. Andre runde, det spilles best av sju partier. (Eurosport 1)

15.03: Curling, OL-kvalifisering fra Leeuwarden, Nederland. Finaler for blandede lag med to kvinner og to menn. Norge stiller i klassen for menn og møter Tsjekkia i sin første kamp lørdag. (Eurosport N)

15.30: Håndball, VM-sluttspillet kvinner i Spania, hovedrundens 1. runde, gruppe II: Nederland – Romania fra Castellón. (TV 3)

17.30: Innebandy, VM-sluttspill menn, kvartfinale: Sverige – Norge fra Helsingfors. En nesten umulig oppgave for Norge? På de 12 VM som hittil er blitt arrangert har Sverige tatt åtte gull og Finland fire, mens Norge står med én bronsemedalje. (TV 2 Sport 1, SVT1/SVT2)

18.00: Håndball, VM-sluttspillet kvinner i Spania, hovedrundens 1. runde, gruppe II: Norge – Puerto Rico fra Castellón. En ny kamp som Nora Mørk og de norske jentene definitivt skal vinne. Puerto Rico tok seg til hovedrunden ved å slå Uzbekistan i den siste kampen, men ble før det utklasset av så vel Nederland (15–55) som Sverige (10–48). (TV 3)

18.03: Curling, OL-kvalifisering fra Leeuwarden, Nederland. Finaler for blandede lag. (Eurosport N)

18.45: Fotball, UEFAs Conference League, 6. runde gruppe C: Zorya Luhansk – Bodø/Glimt fra Slavutych Arena i Zaporisjtija, Ukrania. Ny skjebnekamp for Glimt denne høsten. Kaptein Patrick Berg og laget hans må vinne for å være sikret direkte plass i åttedelsfinalen. Avgir de poeng og Roma vinner må Glimt gjennom en ekstra playoff-runde. Roma ligger bare ett poeng bak og møter fortapte CSKA Sofia på bortebane. Zorya er også allerede slått ut. De blir nummer tre uansett resultat, så det er lov å håpe at ukrainerne ikke satser alt i denne kampen (Viasat 4). Gruppe C: CSKA Sofia – AS Roma fra Vasil Levski Stadion. (Vsport 3)

18.45: Fotball, UEFAs Europaliga, 6. runde gruppe B: Real Sociedad – PSV Eindhoven fra Reale Arena i San Sebastian. Alexander Sørloth og Sociedad er sikret fortsatt spill i Conference League, men må vinne denne for å bytte plass med PSV og gå videre i Europaligaen (Vsport 2). Gruppe C: SCC Napoli – Leicester City fra Stadio Diego Armando Maradona. Rekordjevn gruppe og selv om Leicester leder med ett poeng må begge vinne for å sikre seg avansement (Vsport 1). Gruppe D: Fenerbache – Eintracht Frankfurt fra Sukru Saracoglu Stadion i Istanbul. Vertene er allerede klare for sluttspill i Conference League, mens Frankfurt og Jens Petter Hauge trenger minst ett poeng for å være sikret direkte åttedelsfinale i Europaligaen. (Vsport +)

19.00: Ishockey, Eliteserien menn, 25. runde: Frisk Asker – Stjernen fra Askerhallen. (TV 2 Sport 2)

19.48: Snooker, Scottish Open fra Llandudno i Wales, tredje runde. (Eurosport 1)

20.30: Håndball, VM-sluttspillet kvinner i Spania, hovedrundens 1. runde, gruppe II: Kasakhstan – Sverige fra Castellón. (TV 3)

20.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, 10. runde gruppe A: MOL-Pick Szeged – THW Kiel fra Városi Sportcsarnok i Békéscsaba, Ungarn. Kiel og Sander Sagosen holder direkte kvartfinaleplass før runden, men Szeged er bare ett poeng bak. (Vsport 3)

20.45: Fotball, UEFAs Europaliga, 6. runde gruppe E: Lazio – Galatasaray fra Olympiastadion i Roma. Lazio tar plassen i åttedelsfinalen fra Galatasaray med seier (Vsport +). Gruppe H: West Ham United – Dinamo Zagreb fra London Stadium. West Ham har vunnet gruppa, Dinamo trenger poeng for å sikre 16-delsfinale. (Vsport 2)

01.00: Ishockey, NHL: Montréal Canadiens – Chicago Blackhawks fra Bell Centre (Vsport 2), Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning fra Scotiabank Arena. (Vsport 1)

02.20: Amerikansk fotball, NFL: Minnesota Vikings – Pittsburgh Steelers fra U.S. Bank Stadium i Minneapolis. (Vsport +)

04.30: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – Dallas Stars fra Staples Center (Vsport 2), San Jose Sharks – Minnesota Wild fra SAP Center. Mats Zuccarello noterte to målgivende og Minnesota vant 4–1 i Edmonton natt til onsdag. Det var klubbens sjuende strake seier og Wild leder nå både Central Division og Western Conference. (Vsport 1)

