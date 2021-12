NFF i møte med fotballtoppene i Qatar

Spesielt arrestasjonene av to NRK-journalister for noen uker siden sto sentralt i møtene, skriver NRK.

Qatar-besøket finner sted drøyt to uker etter at to NRK-medarbeidere ble arrestert mens de var på jobb som journalister i hovedstaden Doha.

Statskanalen kjenner til at temaet ble diskutert lenge torsdag, og at Norge var en av pådriverne for samtalene.

– Det har vært en veldig ærlig tone med mange kritiske spørsmål rundt norske journalister som blir anholdt og om homofiles rettigheter. Jeg syns det har vært en veldig ærlig dialog, sier administrerende direktør Jesper Jensen i Dansk Boldspil-Union (DBU) til NRK.

Den danske fotballtoppen har brukt torsdag formiddag i møter med Qatars fotballforbund og den lokale VM-arrangøren.

– Det har vært gode møter. Vi har fått anledning til å stille kritiske spørsmål, og vi får svar på dem. Vi skal møte alle sammen igjen i morgen ettermiddag for å se på hva vi ønsker å få utdypet enda nærmere, sier fotballpresident Terje Svendsen.