Den svenske travtreneren og kusken Jørgen Westholm feirer triumfen i Oslo Grand Prix med Super Light for 14 år siden. I kveld kommer han til start med Made of Stars (V86-6) i et langløp over 3160 meter på Solvalla. Westholm både eier, trener og kjører den femårige vallaken som kanskje er hans sterkeste hest. Vi nøler ikke med å bankerspille. (Kyrre Lien/NTB)