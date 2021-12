Sport på TV onsdag, time for time

13.15: Sjakk, VM-duellen i Dubai (best av 14), 10. parti: Magnus Carlsen (hvit) – Jan Nepomnjasjtsjij, Russland. Etter en stor tabbe av Nepomnjasjtsjij tok Magnus Carlsen en ny seier i går. Med ledelse 6–3 har nordmannen nå et solid grep om VM-tittelen. Første spiller til 7,5 poeng har vunnet. (NRK 1)

13.48: Snooker, Scottish Open (405.000 pund) fra Venue Cymru i Llandudno, Wales. Seks kamper gjenstår av 1. runde i denne ettermiddagsøkta, det spilles best av sju partier. (Eurosport 1)

16.00: Fotball, UEFAs ungdomsliga (U19), 6. runde gruppe F: Manchester United – Young Boys fra Leigh Sports Village. (TV 2 Sport 1)

16.55: Sjakk, VM-duellen i Dubai. Det 10. partiet mellom Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij fortsetter. (NRK 2)

17.55: Håndball, VM-sluttspillet kvinner i Spania. Hovedrundens 1. runde, gruppe III: Tyskland – Kongo fra Granollers. (TV 3)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, 10. runde gruppe A: Elverum – Aalborg fra Terningen Arena. Elverum har tre strake tap nå, sist ble det hjemmetap for bunnlaget Mesjkov Brest. Full skjerping må til mot Aalborg med Kristian Bjørnsen og Sebastian Barthold, som slo THW Kiel nest sist og fortsatt slåss i toppen. (Viasat 4)

18.45: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 6. runde gruppe H: Juventus – Malmö FF fra Allianz Stadion i Torino. «Juve» går videre til cupspillet, mens Jo Inge Berget og MFF ikke en gang kan støtte seg til den mest syltynne teori for å unngå sisteplassen (TV 2 Sport Premium 2). Gruppe H: Zenit St. Petersburg – Chelsea fra Gazprom Arena. Chelsea er klare for videre cupspill sammen med Juventus, Zenit går til sluttspillet i Europaligaen. (TV 2 Sport Premium)

19.48: Snooker, Scottish Open fra Llandudno i Wales. Kveldsøkt med innledningen av 2. runde, der Ronnie O’Sullivan skal opp mot kineseren Wenbo Liang. (Eurosport 1)

20.25: Håndball, VM-sluttspillet kvinner i Spania. Hovedrundens 1. runde, gruppe III: Danmark – Ungarn fra Granollers. (TV 3)

20.45: Fotball, engelsk League One, 21. runde: Milton Keynes Dons – Plymouth Argyle fra Stadium MK. Viktig oppgjør mellom to av klubbene som i øyeblikket kniver om de siste playoff-plassene for opprykk. (Vsport 1)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 6. runde gruppe F: Manchester United – Young Boys fra Old Trafford. United er klare, YB kan i teorien få europaligaspill. Hjemmelaget topper neppe mannskapet her, selv om de har noe å hevne: Sjokktapet 1–2 i Sveits midt i september er det eneste hittil i mesterligaen for United. Cristiano Ronaldo scoret da også og vi tipper han kommer på banen igjen. Den mannen er en ivrig samler av CL-scoringer, til nå er det blitt 140 av dem! (TV 2 Sport Premium). Gruppe F: Atalanta – Villarreal fra Gewiss Stadion i Bergamo (TV 2 Sport Premium). Gruppe E: Bayern München – FC Barcelona fra Allianz Arena. Bayern er gruppevinner, men «Barca» trenger seier. De trues bakfra av Benfica, som i innbyrdes oppgjør har tatt fire poeng mot Barcelonas ene. Med uavgjort eller tap her kan spanjolene ryke ned i Europaliga-sluttspillet. Det er nesten katastrofe der i gården. (TV 2 Sport 1)

01.00: Ishockey, NHL: New Jersey Devils – Philadelphia Flyers fra Prudential Center i Newark (Vsport 2), New York Rangers – Colorado Avalanche fra Madison Square Garden. (Vsport 1)

04.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – Dallas Stars fra T-Mobile Arena. (Vsport 1)

