Remis for Carlsen: – Et steg nærmere

Carlsen spilte med hvite brikker, og remisen var et faktum etter 41 trekk.

– Det er fint. Et steg nærmere, var Carlsens første tanker overfor NRK.

Utover i partiet ble det gjort byttehandler med flere offiserer. Stillingen fortsatte å være jevn, og etter 40 trekk, som er første mulighet for spillerne å bli enige om remis, var de to duellantene enige om å dele poenget.

– På et tidspunkt følte jeg at jeg sto litt bedre, men jeg klarte ikke å få noe ut av det. Tanken var hele tiden at remis er et halvt poeng nærmere tittelen.

Stillingen er med det 6,5-3,5 med fire partier igjen. I VM-kampen er det førstemann til 7,5 poeng, så det er kun syltynn teori som gjør at Carlsen ikke kan krones til verdensmester for femte gang allerede nå.

I det niende partiet tirsdag hadde «Nepo» tidvis presset på Carlsen, men russeren gjorde en enorm tabbe og ga fra seg partiet som ga nordmannen en ledelse som så å si er umulig å ta igjen.

Carlsen har vært verdensmester i langsjakk uavbrutt siden 2013. Han har vunnet dueller mot Vishy Anand (to ganger), Sergej Karjakin og Fabiano Caruana. Forrige mesterskap ble spilt i 2018.

Torsdag er hviledag før det går i gang igjen fredag. Da har Carlsen svarte brikker.

