Av Espen Hartvig, NTB

Den norske troppen på 18 spillere lander på 29,1 år i gjennomsnitt ifølge oversikten hos Det internasjonale håndballforbundet.

Katrine Lunde (41) og Camilla Herrem (35) er eldst av de norske jentene. De har med seg ytterligere sju lagvenninner over 30 år denne gangen. Lunde var banens suverent beste spiller mot Romania. Herrem har scoret på 13 av 16 skudd hittil i VM.

– Kvinner og toppidrett i dag er noe helt annet enn for en del år siden. De aller fleste er profesjonelle spillere. Da er det mulig å holde på mye lenger enn før, forutsatt indre motivasjon og helse, sier Hergeirsson til NTB.

– Så lenge du har de to tingene (motivasjon og helse) i bånn, støtte fra dine nærmeste og du er så god at du konkurrerer deg inn (på laget), så er aldrer ingen hindring, fortsetter en engasjert Hergeirsson.

Nora Mørk (foran) er en av ni norske VM-spillere over 30 år. (Beate Oma Dahle/NTB)

Forandring

Spania er like bak Norge i snittalder. Spanjolene har en 42 år gammel keeper (Silvia Gimenes Navarro) i sin tropp.

– Før var det nok litt mer sånn at hvis man fikk barn, så var det litt automatisk at man var ferdig på landslaget eller et høyere nivå. Slik er det ikke lenger, og det synes jeg bare er en kjempefin utvikling. Men man trenger god hjelp hjemmefra, sier Herrem til NTB.

Lunde får utallige spørsmål om alder i løpet av et mesterskap. – Jeg liker veldig godt å komme på trening. Det er egentlig det som er gøyest, sier Lunde til NTB om noe av hemmeligheten bak hennes lange karriere.

Hun har hatt omtrent 6000 kamp- og treningsdager siden hun debuterte i VM i 2003.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Dette er snittalder hos de andre lagene i VM som er mest aktuelle for medaljer:

Spania 29

Frankrike 26,6

Danmark 26,3

Romania 26,3

Sverige 26,2

Nederland 26,2

Tyskland 25,5

Ungarn 24,8

Russlands håndballforbund 24,8.

Fakta om alder Norges VM-tropp i håndball: