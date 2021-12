Sport på TV tirsdag, time for time

13.15: Sjakk, VM-duellen i Dubai (best av 14), 9. parti: Magnus Carlsen (svart) – Jan Nepomnjasjtsjij. Etter fem strake remis benyttet Magnus Carlsen weekenden til å vinne to partier. Dermed har den regjerende mesteren skaffet seg et 5–3-overtak på sin russiske motstander. (NRK 1)

13.48: Snooker, Scottish Open (405.000 pund) fra Venue Cymru i Llandudno, Wales. 1. og 2. runde, det spilles best av sju partier. (Eurosport 1)

17.00: Sjakk, VM-duellen i Dubai. Det 9. partiet mellom Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij fortsetter. (NRK 2)

18.45: Fotball, UEFAs mesterliga, 6. runde gruppe A: RB Leipzig – Manchester City fra Red Bull Arena. Tungt skaderammede Leipzig sparket søndag manager Jesse Marsch etter tre strake tap i Bundesliga. I kveld er eneste oppgave å forsvare tredjeplassen som gir en plass i sluttspillet i Europaligaen. City har allerede vunnet gruppa og er klare for åttedelsfinale sammen med Paris SG. (TV 2 Sport Premium)

19.00: Ishockey, mesterligaen (CHL) menn, kvartfinale 1. kamp: Leksand – Frölunda fra Tegera Arena. (Vsport +, SVT2)

19.48: Snooker, Scottish Open fra Llandudno i Wales, 2. runde. (Eurosport 1)

20.30: Håndball, VM-sluttspillet i Spania, 3. runde gruppe C: Norge – Romania fra Castellón. Ren gruppefinale for de norske håndballjentene. Med to seire til nå går Norge videre til hovedrunden uansett, etter som bare ett av de fire lagene i gruppa blir slått ut. Det vil likevel være viktig for Norge å ta med seg to poeng mot Romania videre. (TV 3)

20.30: Håndball, VM-sluttspillet i Spania, 3. runde gruppe D: Nederland – Sverige fra Torrevieja. (Svensk TV6)

20.45: Fotball, engelsk League One, 21. runde: Portsmouth – Sheffield Wednesday fra Fratton Park. To klubber som jobber hardt for opprykk, men som foreløpig ligger rett bak playoff-plassene. (Vsport 1)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga, 6. runde gruppe B: AC Milan – Liverpool fra Stadio Giuseppe Meazza (San Siro). Liverpool er gruppevinner med fem strake seire, mens Zlatan Ibrahimovic og Milan må slå suverene Liverpool for å ha en sjanse til å gå videre. Men selv med seier er Milan avhengig av resultatet mellom FC Porto og Atlético. Taper Milan er de ikke en gang sikret å få spille videre i Europaligaen. Dette er ikke mesterligaens snilleste gruppe! (TV 2 Sport Premium). Gruppe B: FC Porto – Atlético Madrid fra Estádio do Dragão. (TV 2 Sport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Montréal Canadiens – Tampa Bay Lightning fra Bell Centre. (Vsport 2)

03.00: Ishockey, NHL: Edmonton Oilers – Minnesota Wild fra Rogers Place. Tilbake etter skade fortsetter Mats Zuccarello å levere varene for Minnesota. Natt til søndag scoret han både i ordinær tid og på straffeslag etter forlengningen mot Toronto Maple Leafs. Wild vant 4–3 etter straffer. Det var på hjemmeis, nå venter en tøff bortekamp. Oilers ligger bare tre poeng bak i Western Conference. (Vsport 1)

04.30: Ishockey, NHL: San Jose Sharks – Calgary Flames fra SAP Center. (Vsport 2)

