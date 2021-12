IOC-presidenten om Kina-debatten: – OL kan ikke endre et land

Under to måneder gjenstår til OL-ilden tennes i Beijing. Mandag ble det klart USA går til diplomatisk boikott av vinterlekene i Kina.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) og president Thomas Bach har fått kritikk for ikke å heve stemmen i debatten rundt menneskerettighetssituasjonen i arrangørlandet og for i det hele tatt å ha tildelt Kina arrangementet.

I et intervju med det tyske nyhetsbyrået DPA, gjennomført kun timer før USA annonserte sin diplomatiske boikott mandag, hevder Bach at IOC har begrensede muligheter til påvirke interne forhold i Kina.

Nulltoleranse

[ Dette betyr en diplomatisk boikott ]

– Vårt ansvar er å gjennomføre OL i tråd med det olympiske charteret og avtalen med arrangørbyen, og å samle utøvere fra 206 land og IOCs flyktninglag under samme tak, sier Bach.

IOC-toppen peker på at organisasjonen er opptatt av nulltoleranse for diskriminering, pressefrihet, åpent internett og ytringsfrihet for utøvere. Han hevder IOC er i tett dialog med organisasjonskomiteen.

– Men IOC har ikke makt og midler til å endre politiske systemer. Den politiske nøytraliteten til IOC og lekene gjelder her, sier Bach videre i DPA-intervjuet.

– Å forvente at et OL fundamentalt kan endre et land, dets politiske system eller dets lover, er en fullstendig overdreven forventning. OL kan ikke løse problemer som generasjoner av politikere ikke har løst, fortsetter han.

Endret søkerprosess

IOC-sjefen påpeker samtidig at det blir lagt større vekt på menneskerettigheter i framtidige søkerprosesser og tildelinger av OL. Det nye grepet startet med tildelingen av sommerlekene i 2032 til Brisbane.

– Vi har på en fundamental måte endret søkerprosessen rundt OL. Du kan se i vurderingen av Brisbane at menneskerettigheter og sosiale temaer har en spesiell rolle fra nå av, sier Bach.

Vinterlekene i Beijing starter 4. februar.