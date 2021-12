Håndballguttas tropp til EM klar: Kneskade holder Magnus Abelvik Rød hjemme

Det gjenstår kun en drøy måned til Norge skal spille EM i Slovakia og Ungarn. Turneringen avvikles i perioden 13. til 30. januar.

Den kommer for tidlig for Abelvik Rød.

Flensburg-Handewitt-profilen har slitt med en kneskade i lang tid, men gjorde comeback for sitt tyske klubblag forrige måned. Siden fikk han igjen kneproblemer og har vært gjennom et inngrep for å bli kvitt vedvarende smerter.

24-åringen har startet rehabiliteringen i Norge. Deretter skal han returnere til Flensburg.

Skadeplagede Abelvik Rød måtte også stå over EM i 2020 på grunn av en vond hofte. En leddbåndsskade gjorde at han heller ikke var med til årets VM.

I sommerens OL var han derimot spilleklar, men også der måtte han tåle en trøkk i gruppespillet. Han kolliderte med skulderen til en fransk spiller og måtte stå over resten av oppgjøret.

Med i Norges tropp er derimot superstjernen Sander Sagosen og keeper Torbjørn Bergerud. Sammen med Abelvik Rød, skal de spille for Kolstad fra 2023.

