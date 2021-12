Sport på TV mandag, time for time

13.45: Snooker, Scottish Open (405.000 pund) fra Venue Cymru i Llandudno, Wales. 40 profesjonelle spillere møtes i 1. runde som spilles best av sju partier. Den engelske verdenseneren Mark Selby er tittelforsvarer. Han møter sin landsmann Sean Maddocks i første runde. (Eurosport 1)

15.50: Innebandy, VM-sluttspill menn, 4. dag gruppe A: Danmark – Sverige fra Helsingfors. (SVT1)

17.55: Fotball, kvalifisering til Eliteserien menn, 2. runde: Fredrikstad – KFUM Oslo fra Fredrikstad Stadion. Hvem går videre på den lange veien mot Eliteserien? KFUM i sterk høstform som eliminerte Sogndal i første runde, eller FFK med et tallrikt publikum i ryggen og et spillemessig svært høyt toppnivå – men også med store variasjoner i kvalitet? Vinneren skal uansett møte Jerv på bortebane. (Eurosport N)

18.00: Håndball, VM-sluttspillet kvinner, 3. runde gruppe E: Tsjekkia – Slovakia fra Lliria. (TV 3)

18.30: Innebandy, VM-sluttspill menn, 4. dag gruppe B: Tsjekkia – Norge fra Helsingfors. (TV 2 Sport 2)

19.45: Snooker, Scottish Open fra Llandudno, Wales. 1. runde fortsetter. (Eurosport 1)

20.30: Håndball, VM-sluttspillet kvinner, 3. runde gruppe F: Danmark – Sør-Korea fra Granollers. (TV 3, dansk TV2)

20.45: Fotball, engelsk FA-cup, 2. runde: Boreham Wood – St. Albans’ City fra Meadow Park i London. (Vsport 1)

20.55: Fotball, spansk La Liga, 16. runde: Getafe – Athletic Bilbao fra Coliseum Alfonso Perez. (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 15. runde: Everton – Arsenal fra Goodison Park i Liverpool. Martin Ødegaard ble både helt og syndebukk da han fikk spille fra start i bortekampen mot Manchester United torsdag. Først gjorde han et vakkert mål og utlignet til 2–2, men bare et kvarter senere laget han et straffespark som Cristiano Ronaldo ble matchvinner på. Nye muligheter mot Everton, som ikke har vunnet på åtte strake kamper i Premier League (2 U, 6 tap). Så dårlig er stemingen rundt klubben etter 1–4 hjemme for byrival Liverpool onsdag at det i hvert fall snakkes i krokene om at manager Rafael Benitez må gå. (TV 2 Sport Premium)

01.00: Ishockey, NHL: Washington Capitals – Anaheim Ducks fra Capital One Arena. (Vsport 1)

02.15: Amerikansk fotball, NFL: Buffalo Bills – New England Patriots fra Highmark Stadium i Orchard Park, New York. (Vsport +)

04.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks – Los Angeles Kings fra Rogers Arena (Vsport 2), Seattle Kraken – Pittsburgh Penguins fra Climate Pledge Arena. (Vsport 1)

