Pålegg om å oppgi vekt på VM-spillerne: NHF vil ha det bort fra TV-skjermen

I svært mange år har NHF nektet å oppgi vekten på spillerne som deltar i mesterskap for kvinner. Dette har vært en prinsippsak for forbundet selv om så godt som alle andre nasjoner ikke bryr seg.

– Rundt påmeldingsrutinene foran mesterskapet har Det internasjonale håndballforbundet (IHF) fått en ny portal. Der må man oppgi vekt for å få gjennom påmeldingen. Legges ikke dette inn, godtas ikke påmeldingen, sier Norges hovedleder i VM, Mads Stian Hansen, til NTB.

[ Tårevåte iranere. Og nordmenn ]

– Det vi har gjort, er å legge inn vekt som ikke stemmer. Det er altså ikke den reelle vekten til spillerne som er lagt inn.

– Vi har overfor IHF og Nent påpekt at vi ikke ønsker at informasjonen om vekt brukes, men vi har sett at det gjøres. Vi håper de følger opp og slutter å legge ut vekten. De er for det første ikke reelle, og vi oppfatter det som irrelevant når vi driver med toppidrett. Vi ønsker ikke fokus på det (vekt). Det er også våre spillere veldig enige i, sier Hansen.

– Hvis vi ser at de fortsetter å bruke disse feilaktige opplysningene, kommer vi til å ta det opp med dem igjen.

IHF har hittil ikke svart på NHFs henvendelser rundt spørsmålet.

– Dette er grafikk lagt på fra hovedproduksjonen og ikke noe vi styrer. Men vi har vært i kontakt med Sportfive (har ansvaret for produksjonen) og gitt beskjed om at dette ikke er nødvendig info for oss eller noe som laget ønsker på luften, sier Nents sportssjef Kristian Oma til NTB.

Norges neste VM-kamp spilles mot Romania tirsdag.