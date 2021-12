KFUM videre etter vilt drama mot FFK – to kamper unna Eliteserien

Fra krittmerket vant gjestene 5-4. Olav Øbys bom på det aller første straffesparket ble skjebnesvangert for FFK.

Seieren gjør at KFUM kun er to kamper unna en plass på øverste nivå i norsk fotball, men veien er tøff. Søndag skal overraskelseslaget til Grimstad for å møte Jerv, som ble nummer tre i årets 1. divisjon.

Vinneren der skal opp mot laget som tar 14.-plassen i Eliteserien. Det blir enten Stabæk, Brann eller Mjøndalen.

KFUM var klart best før hvilen, men vertene gjorde grep og kviknet til i 2. omgang. Der gjorde Henrik Kjelsrud Johansen seg kapteinsrollen verdig med to scoringer og ordnet ekstraomganger.

– Det her er blytungt. Det er det verste man kan oppleve i fotballen, og det kommer til å gjøre fryktelig vondt i kveld, sier han til Discovery etter kampslutt.

Hjemmelaget trodde seieren var i boks da Maikel dunket inn 3-2 i det 112. minutt, men med én mann mindre på banen utlignet Bilal Njie i det tredje tilleggsminuttet.

Noen minutter hadde KFUM blitt redusert til ti mann. Tore André Sørås fikk marsjorde for sitt andre gule kort, mens vertenes Ayoub Aleesami fikk det samme etter 3-3-scoringen.

Alagie Sanyang og Bilal Nije scoret KFUMs to første mål med ni minutter mellomrom før pause. Begge satte ballen mellom beina på FFK-keeper Håvar Jenssen.

[ Nå blir det KFUM-fest i Fredrikstad ]