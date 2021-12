Kalla utelatt fra Sveriges Davos-tropp

Det er klart etter at Det svenske skiforbundet offentliggjorde troppen mandag.

– Vi har i fellesskap lagt en plan som innebærer trening på hjemmebane de neste ti dagene, sier Kallas personlige trener Magnus Ingesson i en pressemelding.

[ Endelig ble langrenn spennende igjen ]

Kalla ble nummer 39 på ti kilometer fri teknikk på Lillehammer lørdag.

– Jeg vet jeg har mer å by på, og med en kortere treningsperiode håper jeg at kroppen responderer godt i framtidige konkurranser. Det er bare å like situasjonen, lade opp og komme tilbake, sier Kalla selv.

Ebba Andersson, Maja Dahlqvist, Anna Dyvik, Johanna Hagström, Moa Hansson, Frida Karlsson, Moa Lundgren, Moa Olsson og Emma Ribom skal representere Sverige på kvinnesiden i Sveits.

I Davos er det sprint fri teknikk, samt 10 og 15 kilometer fri teknikk på programmet.