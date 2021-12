Vill iransk jubel etter 9-41-tap: Keeperhelt feiret med norske stjerner

Behfar var førsteomgangens beste spiller. Hun ble overlatt nesten til seg selv i et vell av norske 100-prosentsjanser, men reddet ganske ofte. Noen av paradene var småperler og gjorde at Norge stoppet på 22-3-ledelse etter 1.-omgangen.

Rett bak Behfar satt et av hennes idoler, Katrine Lunde, på tribunen og fikk noen av redningene servert omtrent i fanget.

Etter kampen ble Behfar kåret til kampens beste spiller av en jury i hallen. Det utløste vill jubel på tribunene og blant lagvenninnene. Mange av de norske spillerne svelget litt ekstra for å holde tårene unna. Det ble også tid til et felles lagbilde etter at jubelen hadde lagt seg noenlunde.

– Den kom brått og gæli den klumpen i halsen. Idrettsglede tror jeg de fleste setter pris på. Det var ordentlig spesielt å se gleden hennes og lagets, sa landslagskaptein Stine Bredal Oftedal til NTB.

Vakkert

[ Håndballjentene jaktet rekord ]

– Det er noe av det fineste jeg har opplevd på en håndballbane. Det var utrolig sterkt å se hvor mye det betydde for dem. Det var utrolig vakkert og viste hvorfor det er 32 lag med i VM, sa en av Norges keepere, Silje Solberg, til NTB.

Mye av forhåndssnakket dreide seg om en mulig norsk målrekord. Det gikk ikke. Dermed er seirene over Uruguay (48-11, 2001) og Australia (47-10, 2005) fortsatt Norges største.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson så at Norge misbrukte ganske mange åpenbare målsjanser.

Ny overkjøring

Fredag vant Norge 46–18 over Kasakhstan, men det er ikke slutt på utklassingsseirene for Norge i VM. I hovedrunden venter Sverige, Nederland og enten Puerto Rico og Usbekistan. De to sistnevnte har hittil sluppet inn 58, 48, 55 og 46 mål i turneringen.

Norge avslutter gruppespillet mot Romania tirsdag. Den kampen er svært viktig fordi den styrer hvor mange poeng det norske laget tar med seg til hovedrunden.

– Vi har hatt mest fokus på oss selv så langt, men vi har kartlagt Romania og har et forarbeid på det. De har et relativt nytt lag, så vi har ikke mange kamper å vurdere dem på, sa Hergeirsson til Viaplay.

Tre ganger

Spilleprogrammet i VM denne gangen gjør at de to beste fra hver hovedrunde-gruppe kvalifiserer seg til kvartfinale. Det er sannsynligvis en fordel å vinne puljen.

Iran og Kasakhstan møtes tirsdag i et revansjeoppgjør fra asiamesterskapet tidligere i høst. Et av disse lagene slår også følge med Norge og Romania til neste fase i VM.

Norge har vunnet verdensmesterskapet tre ganger (1999, 2011 og 2015), men bommet i de to siste utgavene.