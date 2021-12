Søndagens TV-sport, time for time

06.00: Golf, Asian Touren, menn: Laguna Phuket Championship. (Viasat Golf)

07.03: Motorsport, Motocross-VM, løp 1 i MX2 fra Indonesia. (Eurosport N)

09.20: Langrenn, verdenscup i Lillehammer, stafett: 4 x 7,5 km menn. Erik Valnes, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo utgjør Norges førstelag. Det norske andrelaget består av Pål Golberg, Martin Løwstrøm Nyenget, Hans Christer Holund og Harald Østberg Amundsen. Stafetten kan medvirke til uttaket av det norske OL-laget i stafett. (NRK1)

10.50: Kombinert, verdenscup menn (4 av 22) i Lillehammer: Hopp (HS140). (NRK1)

11.00: Golf, PGA-turneringen South African Open. (Viasat Golf)

11.45: Langrenn, verdenscup i Lillehammer, stafett: 4 x 5 km kvinner. Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm går for Norges førstelag, mens Maiken Caspersen Falla, Anne Kjersti Kalvå, Ragnhild Haga og Lotta Udnes Weng representerer Norges 2.-lag. (NRK1)(NRK1)

12.35: Skiskyting, verdenscup i Östersund, Sverige: 4 x 6 km stafett kvinner. (NRK1, SVT1)

13.00: Innebandy, VM-sluttspill kvinner i Uppsala, Sverige: Bronsedinale. (SVT2)

13.15: Sjakk, VM-duell i Dubai (best av 14), 8. parti: Magnus Carlsen (svart) – Jan Nepomnjasjtsjij, Russland. Magnus Carlsen beholdt forspranget etter en kontrollert remis lørdag. Partiet var over etter bare to og en halv time. Den regjerende verdensmesteren leder dermed 4-3 etter at halvparten av de 14 partiene i VM er unnagjort. (NRK2)

13.48: Snooker, UK Championship. Finale. (Eurosport N).

15.00: Fotball, engelsk Premier League menn (15. runde): Manchester United – Crystal Palace fra Old Trafford. Dette blir manager-debuten for Ralf Rangnick. (TV2 Sport Premium), Tottenham – Norwich fra Totttenham Hotspurs stadium. (TV2 Sport Premium2), Leeds – Brentford fra Elland Road. (TV2 Sport 1)

15.00: Fotball, engelsk FA-cup kvinner (2020-21), finale på Wembley i London: Arsenal – Chelsea. Skal vi gi Guro Reiten og Chelsea favorittstempelet? (Vsport3)

15.15: Skiskyting, verdenscup i Östersund, Sverige: 12,5 km jaktstart menn. Det norske laget vant stafetten etter sterk skyting lørdag. (NRK1, SVT1)

15.30: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (21. runde): Queens Park Rangers – Stoke fra Lofthus Road. (Vsport2)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (14. runde): Stuttgart – Hertha Berlin fra Mercedes-Benz Arena. (Vsport+)

16.00: Hopp, verdenscup menn (5 av 28) i Wisla, Polen (HS134). Lørdag var det lagkonkurranse der Norge havnet helt nede på 6. plass. (TV3)

16.30: Innebandy, VM-sluttspill kvinner i Uppsala: Finale. (SVT1)

17.00: Eliteserien menn (29. runde og nest siste runde): Bodø/Glimt – Brann fra Asmyra stadion. (TV Norge), Molde – Lillestrøm, Sandefjord – Kristiansund, Sarpsborg – Tromsø, Stabæk – Rosenborg, Strømsgodset – Haugesund, Viking – Odd, Vålerenga – Mjøndalen. Alt kan i teorien avgjøres i dag, men alt kan også utsettes til siste serierunde om en uke. (Samlesending på MAX, enkeltkamper på Eurosport Pluss)

17.30: Fotball, engelsk Premier League menn (15. runde): Aston Villa – Leicester fra Villa Park. (TV2 Sport Premium)

17.25: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (14. runde): Borussia Mönchengladbach – Freiburg. (Vsport2)

17.30: Hopp, verdenscup kvinner i Lillehammer (HS140). Katharina Althaus fra Tyskland vant i den lille bakken lørdag med Silje Opseth som beste norske på 4. plass. (NRK1)

18.00: Håndball, VM-sluttspillet kvinner i Spania, gruppespillet (2. runde): Gruppe C (i Castelló): Romania – Kasakhstan. (TV3)

18.30: Motorsport, Formel 1, Saudi-Arabias Grand Prix i Jeddah, VM-runde 21 av 22. (Vsport+)

18.30: Alpint, verdenscup kvinner i Lake Louise, Canada: Super-G (1 av 9). (Vsport1)

19.00: Amerikansk fotball, NFL: Cincinnati Bengals - Los Angeles Chargers. (Vsport3)

20.00: Alpint, verdenscup menn i Beaver Creek, Colorado: Utfor (3 av 11). Aleksander Aamodt Kilde har levert to kjemperenn med seier i super-G fredag og seier i lørdagens utfor. (Vsport1)

20.30: Håndball, VM-sluttspillet kvinner i Spania, gruppespillet (2. runde): Gruppe C (i Castelló): Iran – Norge. Her blir det en ny treningskamp i avslutninger mot VM-debutant Iran , som tapte 11-39 for Romania fredag. (TV3)

20.30: Skøyter, verdenscup i Salt Lake City, Utah, 3. dag: 500 m menn 20.30, 1500 m kvinner 21.07, 1000 m menn 21.57, fellesstart kvinner 22.41, lagtempo menn 23.05. (Viasat 4)

21.33: Snooker, UK Championship. (Eurosport 1)

22.20: Amerikansk fotball, NFL: Pittsburg Steelers - Baltimore Ravens. (Vsport+)

00.00: Ishockey, NHL: Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning. (Vsport1)

02.15: Amerikansk fotball, NFL: Kansas City Chiefs - Denver Broncos. (Vsport+)

04.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights - Calgary Flames. (Vsport1)