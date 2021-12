I kveld kan Mørk og co. være med på norsk håndballhistorie

Det blir full fart og kanskje den første norske seieren med over 50 scorede mål.

Det ligger an til å bli mange norske kontringer av i den spanske byen Castellón.

- Vi kommer til å benytte mange spillere og prioritere fart. Det skal bli en fin gjennomkjøring for mange, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

Det er trolig ikke så godt nytt for Iran. Laget kan stå foran en kveld der det blir fullstendig løpt i senk. Iranerne debuterte i verdensmesterskapet med 11-39-nederlag mot Romania fredag.

---

FAKTA

Dette er Norges største seirer i VM-historien:

Uruguay 48-11 (2001)

Australia 47-10 (2005)

Her er de fem klareste triumfene uansett lag i et verdensmesterskapet for kvinner:

Ungarn – Australia 57-9 (2005)

Sverige – Australia 66-21 (2009)

Østerrike – Thailand 52-11 (2009)

Russland – Australia 48-8 (2009)

Angola – Australia 47-8 (2005)

Norge åpnet årets VM med å slå Kasakhstan 46-18. Kasakhstanerne på sin side slo Iran 38-33 i asiamesterskapet tidligere i høst.