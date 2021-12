Gullhåpet lever for Molde etter eliteseriedrama mot LSK

Tross det ene poenget, og at seieren glapp, har Molde kun tre poeng opp til serieleder Bodø/Glimt foran sesongavslutningen mot Haugesund neste søndag. To plussmål skiller i tillegg gullrivalene i Glimts favør.

Glimt avslutter sesongen borte mot nedrykkstruede Mjøndalen. Med tap der, og Molde-seier i Haugesund, går gullet til sistnevnte.

– Målforskjellen har ingenting å si nå. Glimt må tape, og vi må vinne, sa Moldes Eirik Hestad til Discovery.

I forkant av søndagens oppgjør i Molde var det også mye fokus på toppscorerduellen i Eliteserien mellom Moldes Omoijuanfo og LSK-måltyven Thomas Lehne Olsen. De sto begge med 25 nettkjenninger.

Etter 90 spilte minutter var situasjonen fortsatt den samme.

Omoijuanfo så ut som vinneren av de to da han satte inn 3-2-scoringen sju minutter før full tid, etter at lagkamerat Eirik Hestad hadde utliknet til 2-2 rett i forveien. Men rett etterpå utliknet Lehne Olsen til 3-3.

LSK-skuffelse

I begge leire var det skuffelse etter kampslutt.

– Det er klart dette er surt når vi vet at vi kunne knappet innpå Bodø. Vi gjør det vanskelig for oss selv. Lehne Olsen fra det holdet der, han gjorde vel det samme for tre år siden i omtrent samme spilleminutt. Jeg hadde en vond følelse før frisparket gikk, og dessverre gikk den i mål, sa Eirik Hestad.

– Vi sitter igjen med ett poeng. Det er to for lite. Vi har gedigne sjanser til å gå opp til 3-0, det er veldig skuffende. I tillegg drar vi på oss tre karantener som er helt ufattelig dårlig. Akkurat nå er jeg jævlig irritert, oppsummerte Thomas Lehne Olsen.

LSK-trener Geir Bakke var også frustrert.

– Jeg synes de kortene sitter så løst at det gjør vondt i magen, men sånn er det nå en gang, sa han.

Måltyvene misset

De to måltyvene kunne også scoret flere mål søndag. Allerede i første omgang kom Omoijuanfo til to store sjanser, men avgjørende involveringer av LSK-keeper Mads Hedenstad Christiansen og Eskil Edh forhindret nettsus.

I motsatt ende av banen var Thomas Lehne Olsen enda nærmere sesongens 26. fulltreffer. En snau halvtime var spilt da Gjermund Åsen fant LSK-måltyvens hode foran mål, og sekunder senere smalt ballen i tverrliggeren bak Molde-keeper Andreas Linde.

Fire minutter senere var rollene byttet om i Lillestrøm-laget. Lehne Olsen var våkent framme og snappet opp en håpløs pasning fra Moldes Sivert Mannsverk i eget forsvar. Toppscoreren sendte den videre til Åsen, som enkelt sørget for 1-0 til gjestene.

Slurv

På vei inn i garderoben var målscoreren glad for sesongens andre ligascoring for egen del, men kritisk til eget lags prestasjoner de første 45 minuttene.

– Vi slurver for mye. Det er mye hælpark, og vi ser ut som det er Sirkus Merano, sa Åsen til Discovery.

Molde-spiss Ohi felte en langt mer positiv dom over hjemmelagets innsats.

– Fantastisk. Vi har masse sjanser og kjører egentlig over dem. Jeg blir overrasket hvis vi ikke scorer i dag. Da er det helt sykt, egentlig. Vi har mange sjanser, men gjør en stor feil som de scorer på, sa han.

Risa tente håpet

I stedet for en tidlig Molde-scoring var det LSK som sjokkåpnet etter pause. Kun to minutter var spilt da Eskil Edh stanget inn 2-0 på bakerste stolpe etter et presist innlegg fra lagkamerat Lars Ranger.

Og som om ikke det var nok, kunne gjestene ha gått opp til 3-0 da Ranger fikk avslutte alene foran mål like etter. Molde-keeper Linde reddet strålende ved den anledningen.

I stedet reduserte Birk Risa for Molde og skapte ny spenning i avslutningen. Deretter kom ytterligere to Molde-mål og Lehne Olsens utlikning som perler på en snor.

LSK er på femteplass på tabellen som følge av det ene poenget.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 29

Molde – Lillestrøm 3-3 (0-1)

Aker Arena

Mål: 0-1 Gjermund Åsen (32), 0-2 Eskil Edh (46), 1-2 Birk Risa (63), 2-2 Eirik Hestad (80), 3-2 Ohi Omoijuanfo (82), 3-3 Thomas Lehne Olsen (88).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Magnus Wolff Eikrem, Molde, Igoh Ogbu, Eskil Edh, Lillestrøm.

Lagene:

Molde (4-2-3-1): Andreas Linde – Erling Knudtzon (Fredrik Sjølstad fra 68.), Martin Bjørnbak, Birk Risa, Martin Linnes – Sivert Mannsverk, Etzaz Hussain (Emil Breivik fra 55.) – Rafik Zekhnini (Eirik Hestad fra 55.), Magnus Wolff Eikrem, Ola Brynhildsen – Ohi Omoijuanfo.

Lillestrøm (3-4-2-1): Mads Hedenstad Christiansen – Espen Garnås, Igoh Ogbu, Tom Pettersson (Lars Ranger fra 18.) – Eskil Edh, Kaan Kairinen, Ifeanyi Mathew, Vetle Dragsnes – Magnus Knudsen (Tobias Svendsen fra 77.), Gjermund Åsen – Thomas Lehne Olsen.

Fotball Eliteserien menn søndag, 29. runde:

Bodø/Glimt – Brann 2-2 (1-0), Molde – Lillestrøm 3-3 (0-1), Sandefjord – Kristiansund 3-2 (3-0), Sarpsborg – Tromsø 0-1 (0-1), Stabæk – Rosenborg 1-3 (0-0), Strømsgodset – Haugesund 0-0, Viking – Odd 3-1 (1-1), Vålerenga – Mjøndalen 2-0 (0-0).

---