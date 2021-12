Skiskyttergutta vant Östersund-stafett overlegent

Norge ledet fra start til mål og holdt unna tross to bom på siste skyting. Sesongens første stafett endte med norsk utklassing.

Sturla Holm Lægreid måtte melde forfall på grunn av sykdom, og dermed fikk 23 år gamle Bakken sin stafettdebut på 1. etappe. Den oppgaven løste han med glans og vekslet med Tarjei Bø med Norge i ledelsen etter to fulle hus.

Langt mer rutinerte Bø nøyde seg med ett ekstraskudd på sine to skytinger og kunne sende lillebror Johannes Thingnes Bø ut på 3. etappe i ledelsen like foran Ukraina. Det var over 20 sekunder til Russland og de andre store favorittene.

Ukraina skjøt seg bort på 3. etappe, og Norge ledet ut på siste etappe med 20 sekunder ned til Russland og 50 sekunder foran Frankrike på 3.-plass.

Christiansen bommet på første skyting og hadde også to feiltreff på siste skyting, men heldigvis for Norge bommet Russland enda mer. Russland måtte ut i strafferunde med fire bom på siste skyting. Dermed tok Frankrike 2.-plassen og ble slått med 11,2 sekunder.

