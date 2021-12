Norsk-russisk krangel etter Johaugs tidels-tap

Kanskje skyldes noe av tenningen det knappe «tapet» på 0,3 tideler opp til Karlsson, men det som skapte leven var at Therese Johaug mente at russernes Tatjana Sorina mer eller mindre hadde gått og tråkket på stavene hennes i to runder.

Konfronterte russerne

Norges trener Ole Morten Iversen mente at Sorina oppførte seg usportslig og konfronterte russernes trener Egor Sorin med det.

Sorin er også Sorinas ektemann.

Etterpå ba Sorina om unnskyldning. Den norske landslagsledelsen la heller ikke inn noen protest, og Johaug aksepterte unnskyldningen.

– Det gjør jeg absolutt. Jeg vet at hun ikke gjør det med vilje. Hun er sikkert sliten, har lyst til å henge på og så blir hun litt ivrig, men det er greit å si fra slik at hun har det i tankene til neste gang, sa Johaug til den skrivende pressen.

Bortforklaringer

Praten om at ulik frekvens og takt førte til den uryddige gåingen biter ikke på Johaug. Det mener hun blir bortforklaringer.

– Da må hun legge seg lenger bak meg. Hun kan ikke begynne å argumentere med frekvens eller takt, for du skal ikke gå på utstyret til den foran deg.

– Ole Morten Iversen sier det er usportslig oppførsel?

– Det er greit å si. Det ville jeg ha gjort selv.

– Hvor lenge holdt hun på?

– Hvor mange runder gikk vi sammen? kontret Johaug.

De russiske jenta lå tett opp i ryggen på Johaug i to runder.

Sa fra

Landslagstrener Ole Morten Iversen likte ikke det han fikk høre og sa klart fra.

– Var du sint?

– Nei, jeg bare sa fra til ham.

– Hva sa du?

– Jeg sa at det var dårlig sportmanship. Slik Therese forklarer det så tråkker hun på stavene hennes over tid, og det er usportslig. Det må hun slutte med.

Alle som har gått litt på ski vet hvor plagsomt og irriterende det er når noen bak deg tråkker på ski og staver.

Uansett om hendelsen var avgjørende for at Johaug kanskje mistet seieren på russerens opptreden, så er det klart at det kan gå mot tette dueller i toppen mellom Johaug og Karlsson denne sesongen.

– Dette er bra. Det kan bli spennende hele vinteren. Jeg kjenner meg stabil og trygg i det jeg gjør. I dag handlet det om tre viktige tideler, sa Karlsson.

Mer å gå med

Johaug var også innforstått med det.

– Det blir nok en del tette dueller. Det blir spennende å se utover vinteren.

33-åringen var også klar på at hun ennå ikke er sin beste form.

– Det var et bra løp, men jeg føler at jeg har noe å gå på generelt. Jeg er ikke der jeg var i VM i fjor. Det er noe jeg har lagt opp til, og det er en del av planen. Håpet er å ta ut mitt beste potensial i OL, og så får jeg se om jeg lykkes eller ikke.

– Tre tideler?

– Det blir litt ahhhh … Jeg er verken den siste eller første som blir for noe slikt. Det er bedre å tape dem nå enn i OL.

Imponerende laginnsats

De norske laginnsatsen var formidabel.

Helene Marie Fossesholm ble nummer fire og Tiril Udnes Weng tok 6.-plass, mens Heidi Weng og Ragnhild Haga kom på henholdsvis niende- og tiendeplass. Ingvild Flugstad Østberg ble nummer 14.

– Det var stort. Det har ikke vært verdens letteste høst. Når jeg da klarer å gå et bra renn her betyr det mye, sa en emosjonell Fossesholm.

– Det er det beste langrennet av de norske i min tid som trener, sa Ole Morten Iversen til NTB.