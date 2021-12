Lewandowski straffet Dortmund etter Haalands utligning – Bayern vant toppkampen 3-2

Målet til Haaland like etter pause kom med høyrefoten. Skuddet gikk stang inn og sørget for en viktig utligning for Dortmund.

Tidligere i oppgjøret fikk vertene en drømmestart da Julian Brandt banket inn 1-0 etter bare fem minutter.

Men Dortmund var ikke lenge i himmelen. Kun fire minutter senere gjorde Lewandowski som han alltid gjør og utlignet. Målet kom etter en tabbe av Mats Hummels.

Like før pause scoret Bayern igjen etter en feil hos Dortmund. Raphaël Guerreiro klarerte rett i Hummels, og ballen endte hos Kingsley Coman. Han banket inn 2-1 til gjestene.

Rett etter pause sørget Haaland for 2-2. Like etter ble Dortmund muligens snytt for straffe.

Istedenfor var det Bayern som skulle få den muligheten etter 75 minutter. Et innlegg traff armen til Hummels, som var involvert i alle Dortmunds baklengsmål. Fra krittmerket sikret Lewandowski 3-2-seier for Bayern.

Dortmund-tabber

Kampen kunne knapt ha åpnet bedre for Dortmund. Jude Bellingham slo en nydelig pasning over forsvaret til Bayern, og Brandt dro lekkert av Alphonso Davies og styrte ballen i nettet.

Så startet marerittet for Hummels. Hans første tabbe førte til 1-1 etter ni minutter.

Stopperen klarerte rett i Thomas Müller, som presset Hummels nok til at Lewandowski vant ballen langt oppe på Dortmunds banehalvdel. Polakken lot seg ikke be to ganger og sendte ballen inn i nærmeste hjørne.

Etter en snau halvtime fikk Haaland en kjempemulighet. Nordmannen avsluttet inne i boksen fra kloss hold etter en kontring, men det harde, lave skuddet snek seg utenfor.

I en 1. omgang flust av sjanser var det Dortmunds tabber som skulle gi Bayern ledelsen til pause. Coman avsluttet i likhet med Lewandowski kontant da muligheten åpnet seg.

Haaland med høyre

Sikker i avslutningsøyeblikket var også Haaland etter 47 minutter, til tross for at han måtte skyte med «feil» fot. Fra hjørnet av boksen med høyreslegga skrudde Haaland inn 2-2.

Dortmund ropte på straffe like etter utligningen da Marco Reus ble spilt gjennom av Haaland og taklet innenfor Bayerns 16-meter. Dommer Felix Zwayer lot være å dømme straffe, og VAR fant ingen grunn til å endre på den avgjørelsen.

Begge lag gikk for seier, og like før timen spilt fikk både Coman og Haaland sjanser på å sende sine lag i ledelsen, men ingen fikk ballen i mål.

Det gjorde derimot Lewandowski etter 77 minutter, selv om Kobel fikk en hånd på straffesparket til den polske superspissen.

Byttet ut

Målscorer Julian Brandt falt stygt etter en hodeduell etter 66 minutter og måtte byttes ut. Tyskeren var ved bevissthet da han ble brakt av banen med båre.

Haaland ble tatt av etter drøyt 80 minutter. Det var aldri ventet at han ville fullføre kampen, som var hans første fra start etter skadetrøbbelet i oktober og november.

Målet til Haaland var hans ellevte for sesongen. Lewandowski ligger øverst på toppscorerlisten med 15 mål. Haaland ligger på 3.-plass, ett bak Patrik Schick, som scoret fire mål for Leverkusen på under en halvtime tidligere lørdag.

Bayern får med seieren en luke på toppen av tabellen. De regjerende seriemesterne ligger fire poeng foran Dortmund.

1. Bundesliga menn lørdag, 14. runde:

Borussia Dortmund – Bayern München 2-3 (1-2)

Mål: 1-0 Julian Brandt (4), 1-1 Robert Lewandowski (8), 1-2 Kingsley Coman (43), 2-2 Erling Braut Haaland (47), 2-3 Lewandowski (str. 76).

15.000 tilskuere.

Erling Braut Haaland spilte 81 minutter for Borussia Dortmund.

Arminia Bielefeld – Köln 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Salih Özcan (17), 1-1 Bryan Lasme (59).

8231 tilskuere.

Augsburg – Bochum 2-3 (0-3)

Mål: 0-1 Sebastian Polter (23), 0-2 Gerrit Holtmann (40), 0-3 Polter (45), 1-3 Michael Gregoritsch (57), 2-3 Daniel Caligiuri (str. 86).

Leverkusen – Greuther Fürth 7-1 (3-1)

Mål: 1-0 Amine Adli (12), 2-0 Edmond Tapsoba (17), 2-1 Jeremy Dudziak (33), 3-1 Piero Hincapie (45), 4-1 Patrik Schick (49), 5-1 Schick (69), 6-1 Schick (74), 7-1 Schick (76).

10.500 tilskuere.

Håvard Nielsen spilte 30 minutter som innbytter for Greuther Fürth.

Hoffenheim – Eintracht Frankfurt 3-2 (2-1)

Mål: 0-1 Rafael Santos Borré (15), 1-1 Dennis Geiger (24), 2-1 Georginio Rutter (30), 3-1 Diadie Samassékou (59), 3-2 Gonçalo Paciência (72).

Håvard Nordtveit spilte to minutter som innbytter for Hoffenheim, Jens Petter Hauge spilte 22 minutter som innbytter for Eintracht Frankfurt.

Mainz – Wolfsburg 3-0 (2-0)

Mål: 1-0 Jonathan Burkardt (2), 2-0 Anton Stach (4), 3-0 Maxence Lacroix (selvmål 90).

10.000 tilskuere.