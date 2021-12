Sport på TV fredag, time for time

07.00: Golf, Laguna Phuket Championship (1 mill. dollar) på Asia-touren for menn i Thailand, andre dag. (Viasat Golf)

10.00: Langrenn, verdenscup. Sprint fri teknikk kvinner og menn fra Lillehammer, kvalifisering. Norske sprintere fikk juling i iskalde Ruka sist helg. Johannes Høsflot Klæbo ble toer, men var sjanseløs mot russiske Aleksander Terentjev. Veteran Maiken Caspersen Falla (31) var nærmest den svenske duoen Maja Dahlqvist og Johanna Hagström i kvinneklassen. Blir det norsk revansj i fristil på hjemmebane? (NRK 1)

11.00: Golf, South African Open (500.000 dollar) på Sunshine Tour for menn. Andre dag fra Sun City, Sør-Afrika. (Viasat Golf)

11.30: Kombinert, verdenscup. Hopp (HS98) kvinner fra Lillehammer. Vår ener Gyda Westvold Hansen har følge av hele seks norske jenter i tidenes største kombinerttropp i verdenscupen. (NRK 1)

12.30: Langrenn, verdenscup. Finaler i sprint fri teknikk kvinner og menn fra Lillehammer. (NRK 1)

13.15: Sjakk, VM-duellen i Dubai (best av 14): Magnus Carlsen – Jan Nepomnijasjtsjij. Duoen spiller sitt 6. parti etter en hviledag i går. De fem første har alle endt med remis, slik at stillingen er 2,5–2,5. (NRK 2, NRK 1 fra 15.30, NRK 2 fra 17.00)

14.00: Innebandy, VM-sluttspill menn. Åpningskampen Sverige – Latvia fra Helsingfors. (SVT1)

14.03: Snooker, UK Championship (1 mill. pund) fra Barbican Center i York, England. Kvartfinaler. Mange store navn er borte, men den engelske veteranen Ronnie O’Sullivan (45) gjenstår og har overtatt favorittrollen. Han møter sin landsmann Kyren Wilson i kvartfinale. (Eurosport N)

14.30: Motorsport, formel 1. Første trening før søndagens Saudi Arabia Grand Prix (VM-runde 21 av 22) fra Jeddah. (Vsport +)

14.30: Kombinert, verdenscup: 5 km langrenn kvinner fra Lillehammer. (NRK 1)

15.30: Freestyle, verdenscup: Hopp, finale for lag fra Ruka, Finland. (Vsport 1)

17.45: Håndball, VM-sluttspillet kvinner, 1. runde gruppe A: Frankrike – Angola fra Granollers. (DR2)

18.00: Hopp, verdenscup menn. Kvalifisering til lørdagens renn (HS134) i Wisla, Polen. Halvor Egner Granerud ble eneste nordmann uten verdenscuppoeng i Ruka og ble igjen i Finland for å trene. Nå jakter han revansj for fulle tribuner i hoppgale Polen. (Vsport 1)

18.00: Motorsport, formel 1. Andre trening før søndagens Saudi Arabia Grand Prix fra Jeddah. (Vsport +)

18.45: Alpint, verdenscup menn: Super-G (2 av 7) fra Beaver Creek, Colorado. Det ble en ny skuffende dag for det norske fartslaget torsdag kveld norsk tid, da Adrian Smiseth Sejersted ble bestemann på en sjuendeplass i det første super-G-rennet. (TV 3, Vsport 2)

19.30: Golf, Hero World Challenge (3,5 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre dag fra New Providence, Bahamas. Invitasjonsturnering med 20 av verdens beste spillere. Viktor Hovland gikk en svært god åpningsrunde i går og endte fire slag under banens par. Dermed er han med i en tett tetkamp fra dag én. (Eurosport N)

19.33: Banesykling, Champions League (3 av 5) fra Lee Valley VeloPark i Stratford, London. Anita Stenberg fra Drammen ligger på tredjeplass sammenlagt i utholdenhetsritt. (Eurosport 1)

20.30: Håndball, VM-sluttspillet kvinner, 1. runde gruppe C: Norge – Kasakhstan fra Castellón. Gullfavoritt Norge VM-åpner med en kamp de bare skal vinne, men så var det dette med åpningskamper, da. (TV 3, DR2)

20.30: Skøyter, verdenscup fra Salt Lake City, Utah, 1. dag: 500 m kvinner 20.30, 500 m menn 20.58, 3000 m kvinner 21.37, 5000 m menn 22.35. (Viasat 4)

20.30: Alpint, verdenscup: Utfor kvinner (1 av 9) fra Lake Louise, Canada. (Vsport 1)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 14. runde: Union Berlin – RB Leipzig fra Stadion An der Alten Försterei. (Vsport +)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 21. runde: Fulham – AFC Bournemouth fra Craven Cottage i London. Ligaens definitive toppoppgjør, der Fulham har best form og ligger ett poeng foran kveldens gjester. (Vsport 2)

20.45: Fotball, engelsk FA-cup, 2. runde: Gateshead – Charlton Athletic fra Gateshead International Stadium. (Vsport 3)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 16. runde: Granada CF – Alavés fra Estadio Nuevo Los Cármenes. (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, spansk La Liga 2, 19. runde: Huesca – Real Valladolid fra Estadio El Alcoraz. (TV 2 Sport 2)

22.30: Snooker, UK Championship. Kvartfinale fra York, England. (Eurosport N)

01.00: Ishockey, NHL: New York Rangers – San Jose Sharks fra Madison Square Garden. (Vsport 1)

02.00: Ishockey, NHL: Winnipeg Jets – New Jersey Devils fra Canada Life Centre. (Vsport 2)

04.00: Ishockey, NHL: Seattle Kraken – Edmonton Oilers fra Climate Pledge Arena. (Vsport 1)

