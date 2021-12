Arbeidstillatelsen i boks for Rangnick – leder United mot Palace

Torsdag fikk tyskeren på plass papirene som gjør at han kan jobbe i England.

– Vi gleder oss over å bekrefte at Ralfs arbeidstillatelse er godkjent, og han skal offisielt presenteres for mediene fredag morgen, opplyser Premier League-klubben.

Rangnick ble mandag ansatt som midlertidig United-sjef, men han måtte vente noen dager på å få de nødvendige papirene i orden. Dermed leder Michael Carrick laget i torsdagens kamp mot Arsenal.

Ifølge BBC vil Rangnick være til stede på Old Trafford torsdag kveld, men han har angivelig ingen påvirkning på taktikk, lagoppstilling eller annet.

Han leder sin første pressekonferanse klokken 10 norsk tid fredag.

