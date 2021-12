Dag-Sveinung Dalen reiser Sør-Norge rundt for tiden. Målet er å holde unna for Eirik Høitomt i kampen om landschampionatet for proffkusker. De siste dagene har han dratt i fra og står med 181 seire mot Høitomts 167. Vi tror Dalen plusser på med vårt bankerbud Feelslikeamillon (V65-6) på travparken i Bergen i kveld. (hesteguiden.com /NTB)