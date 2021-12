Sejersted beste nordmann på skuffende norsk dag i Beaver Creek

Odermatt endte 78 hundredeler foran Matthias Mayer. På 3.-plass var Andreas Sander i lang tid, men canadiske Broderick Thompson overrasket alle med startnummer 35 og tok sin første pallplass i super-G.

Adrian Smiseth Sejersted var den av nordmennene som var nærmest å lykkes. Gjennom hele løpet kjempet han om en pallplass, men i bunnen av traseen tapte han litt for mye tid og kom inn til 7.-plass – 19 hundredeler fra en pallplass.

Han erkjente at han var nervøs før start i super-G-comebacket etter kneskaden.

– Sykt digg. Jeg kan senke skuldrene litt i de tre neste rennene her, sa Sejersted til Viaplay.

– Ikke så veldig negativt

Kjetil Jansrud var første nordmann ut i den berømte traseen «Birds of Prey» i Beaver Creek. Han kom skjevt ut og gjorde en ny feil nedover i løypa. Han endte på delt 14.-plass.

– Det var krevende, sa Jansrud til Viaplay.

– Det er ikke så veldig negativt i dag, det er bare synd at de to karamellene jeg får, det håndterer jeg ikke på en god måte. Det koster noen gode plasseringer.

Aleksander Aamodt Kilde gjorde en feil på toppen og mistet en del fart. Like etter kjørte han ut.

– Som lag er det litt skuffende. Men vi har gjort det før, så det blir ikke noe problem å gjøre seg klar til i morgen, sa Jansrud.

Vanskelig løype

Matthieu Bailet og Dominik Paris var de to første som satte utfor, og begge kjørte ut. Østerrikske Matthias Mayer med startnummer tre kjørte inn til ledelse, og den holdt helt til Odermatt suste ned til ledelse med 78 hundredeler.

Fire av de elleve første kjørerne forsvant ut av den krevende løypa satt av Norges trener Pete Andersson. Ytterligere fire kjørte ut i løpet av de 19 neste løperne.

Sist helg var det planlagt ett super-G-renn og to i utfor i canadiske Lake Louise, men snøvær gjorde at kun det ene utforrennet ble gjennomført. Der ble Kilde best av de norske på 9.-plass med et vanskelig utgangspunkt med sitt sene startnummer.

Fredag venter et nytt super-G-renn i Beaver Creek, før det skal kjøres utfor lørdag og søndag.

Verdenscup alpint menn i Beaver Creek, Colorado torsdag, super-G:

1) Marco Odermatt, Sveits 1.08,61, 2) Matthias Mayer, Østerrike 1.09,39, 3) Broderick Thompson, Canada 1.09,56, 4) Andreas Sander, Tyskland 1.09,59, 5) Vincent Kriechmayr, Østerrike 1.09,63, 6) Alexis Pinturault, Frankrike 1.09,74, 7) Adrian Smiseth Sejersted, Norge 1.09,75, 8) Justin Murisier, Sveits 1.09,87, 9) Mattia Casse, Italia 1.09,93, 10) Gino Caviezel, Sveits 1.10,00.

Øvrige norske: 14) Kjetil Jansrud 1.10,29. Kjørte ut: Aleksander Aamodt Kilde.