Norge med ekstra pandemigrep i VM

OL-bronsen var en skuffelse også for Henny Reistad. Mange håndballeksperter mener Frankrike eller Norge tar VM-gullet. – Det kan jeg være med på, sier Reistad til NTB under et utendørs pressetreff i Castellón.

Endret VM-veien

Kort etter VM-trekningen i august kastet arrangøren om på kortene. Det gjorde at vertsnasjon Spania og Danmark ser ut til å få en veldig gunstig vei mot semifinale. Norges ble plutselig mer kronglete.

– Det synes jeg var merkelig, å endre på det etter at en trekning var gjort, sier Reistad.

Den norske troppen tar smittevernet på alvor og utsetter seg ikke for noen unødvendig risiko i pandemien. – Vi prøver å bruke litt hansker og ha avstand til andre som ikke er nordmenn. Vi gjør litt ekstra ting, sier Reistad.

Det bor flere VM-tropper på samme hotell. Arrangøren har ikke satt av egne avdelinger i matsalen.

Det er allerede meldt om flere positive koronatester i VM. Ungarn har fått to spillere smittet. Alle lag frykter et smitteutbrudd i egne rekker.

Lett start

Munnbind er påbudt i stort sett all aktivitet utenfor rommene på spillerhotellet og i trening eller kamp, men håndballforbundet åpnet torsdag for fotografering uten munnbind.

Norge starter mesterskapet mot Kasakhstan fredag. Så venter kamper mot Iran og Romania dagene etter. De tre beste fra gruppen avanserer til hovedrunden. Her venter høyst trolig lag som regjerende verdensmester Nederland og Sverige på Norge.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har allerede vunnet to VM-titler med sitt lag. Det første gullet kom i Brasil i 2011. Så ble det seier i Danmark fire år senere.

– Vi vet at vi er klare favoritter i de to første kampene. Vi er klare for VM og gleder oss, sier Hergeirsson til NTB.

Norge er favoritt

En av håndball-Europas mest anerkjente eksperter mener Norge sikrer sin fjerde VM-tittel 19. desember. Bent Nyegaard holder mesterskapet som et tohestersløp.

Nyegaard har en meget sterk posisjon i internasjonal håndball. Han har vært spiller og trener på toppnivå siden 1970-tallet. I 2007 ble han ansatt i dansk TV2.

– Norge og Frankrike er absolutt de to største favorittene. Det er de to nasjonene med flest toppspillere og størst bredde i troppen. Det er også mentalt sterke lag som har lært kunsten å vinne. Dette er to jevne lag, men jeg holder Norge knepent foran Frankrike. Jeg tror de stikker av meg det hele, sier Nyegaard til danske TV2.

Dette er vinnerne av VM siden 1999:

2019: Nederland, 2017: Frankrike, 2015: Norge, 2013: Brasil, 2011: Norge, 2009: Russland, 2007: Russland, 2005: Russland, 2003: Frankrike, 2001: Russland og 1999: Norge.