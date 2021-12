IOC: – Har hatt nytt møte med Peng

Det kunngjør IOC på sitt nettsted etter å ha hatt en ny videosamtale med Peng onsdag.

– Vi deler bekymringen som mange andre mennesker og organisasjoner har for Peng Shuais velvære og sikkerhet. Dette er grunnen til at et IOC-team i går holdt nok en videosamtale med henne. Vi har tilbudt henne bred støtte, vi vil holde jevnlig kontakt med henne og vi har allerede avtalt et personlig møte i januar, skriver komiteen.

Det er knyttet stor bekymring til Pengs situasjon etter at hun i forrige måned tilsynelatende forsvant etter å ha beskyldt eks-visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelt overgrep.

Senere er Peng observert offentlig, og hun hadde en videosamtale med IOC 21. november, men det er uklart om hun er trygg og fri.

Stille diplomati

IOC opplyser at de benytter seg av såkalt «stille diplomati» for å bevege seg framover i saken.

– Gitt omstendighetene og basert på erfaringer fra regjeringer og andre organisasjoner, er dette den mest lovende måten å gå effektivt fram på i slike humanitære saker.

– Vi har valgt en veldig menneskelig og personlig tilnærming til hennes situasjon. Siden hun har deltatt i OL tre ganger, er IOC i direkte kontakt med kinesiske idrettsorganisasjoner om disse bekymringene, skriver IOC.

Komiteen hevder videre at Peng så trygg og frisk ut i tirsdagens videomøte, men at man stadig er bekymret for tennisprofilen og fortsetter å støtte henne.

Kina-turneringer stoppes

Onsdag reagerte kvinnenes internasjonale tennisforbund, WTA, på Peng-situasjonen ved å droppe å holde turneringer i Kina og Hongkong.

– Jeg kan ikke se hvordan jeg kan be våre idrettsutøvere om å konkurrere der når Peng Shuai ikke har lov til å kommunisere fritt og tilsynelatende er blitt presset til å motsi påstanden sin om seksuelle overgrep. Gitt situasjonen vi er i nå, er jeg også veldig bekymret for risikoen våre spillere og ansatte kan møte hvis vi skulle avholdt turneringer i Kina i 2022, skrev WTA-direktør Steve Simon.

Kinas regjering fnyser av WTAs boikott og har stemplet Peng-saken som «ondsinnet hype».

– Kina er sterkt imot handlinger som politiserer sport, uttaler landets utenriksdepartement torsdag.

(©NTB)