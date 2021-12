Hovland spilte seg ut av trøbbel på Bahamas

Hovland innledet med birdie både på 1. og 2. hull. Etter fire spilte hull var han fortsatt to slag under par og lå godt an, men så kom en bogey på 5. hull og en dobbeltbogey på det sjette. Dermed var han nede på delt 19.-plass. Det er helt sist i turneringen som samler bare 20 spillere.

Han spilte seg tilbake til par med en birdie på 7. hull, men var ett slag over igjen etter en bogey på 10. hull. Resten av veien gikk det bedre.

Etter en birdie på 11. hull tok Hovland fyr på det 14. hullet, der han nøyde seg med to slag og kunne notere en eagle. Så ble det nye birdier på 15. og 16. hull.

Med sin 68-runde er han to slag bak spillerne i foreløpig ledelse. Ennå har ikke alle spilt ferdig.

Hovland gikk den første runden sammen med svenske Henrik Stenson, som endte på par og er nest sist etter første dag. Harris English gikk runden tre over og er på 20.-plass.

