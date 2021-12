Dropper turneringer i Kina på grunn av Peng Shuai-saken

WTA-direktør Steve Simon opplyser om dette på WTAs egen nettside.

– Med full støtte fra WTA-styret, kunngjør jeg umiddelbart stopp for alle WTA-turneringer i Kina, inkludert Hongkong. Jeg kan ikke skjønne hvordan jeg kan be våre idrettsutøvere om å konkurrere der når Peng Shuai ikke har lov til å kommunisere fritt og tilsynelatende er blitt presset til å motsi påstanden sin om seksuelle overgrep, skriver Simon.

– Gitt situasjonen vi er i nå, er jeg også veldig bekymret for risikoen som våre spillere og ansatte kan møte hvis vi skulle avholdt turneringer i Kina i 2022, legger han til.

Forsvant

Det var 2. november at Peng la ut en melding på det sosiale mediet Weibo hvor hun anklaget Kinas tidligere visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelt overgrep. I innlegget sto det også at de to hadde hatt et forhold som var av og på, som Zhang prøvde å holde hemmelig.

Like etter at hun publiserte meldingen, forsvant den kinesiske tennisstjernen i over to uker. Innlegget hennes ble slettet.

Over to uker senere dukket hun opp i forbindelse med en tennisturnering i Beijing. Hun ble også avbildet på en restaurant.

Senere ble det kjent at hun hadde vært i en 30 minutter lang samtale med Den internasjonale olympiske komité (IOC). Der gjorde hun det klart at hun er i sikkerhet og har det bra. Det forklarte hun i en videosamtale med IOC-president Thomas Bach og lederen i utøverkomiteen, Emma Terho.

Oppfordrer Kina

Steve Simon er usikker på om hun er trygg.

– Myndighetene i Kina har ikke tatt saken på en troverdig måte. Selv om vi vet hvor Peng er, tviler jeg stort at hun er fri, trygg og ikke utsatt for sensur, tvang og trusler, skriver Simon.

Han gjentar WTAs oppfordring til å etterforske Pengs anklager om seksuelle overgrep.

Peng har blant annet vunnet doublekonkurransen i både Wimbledon og Roland-Garros og var verdensener i double så sent som i 2014.