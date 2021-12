Sport på TV onsdag, time for time

09.45: Innebandy, VM-sluttspillet for kvinner, utslagsrunde: Norge – Latvia fra Uppsala. Kampstart 10.00. Vinneren går til kvartfinale. (TV 2 Sport 1)

13.15: Sjakk, VM-duellen i Dubai (best av 14): Magnus Carlsen – Jan Nepomnjasjtsjij, Russland. Femte parti. Remis for fjerde gang på rad i går, det står uavgjort 2-2 sammenlagt. (NRK 1)

13.48: Snooker, UK Championship (1 mill. pund) fra Barbican Center i York, England. Fjerde runde, åttedelsfinaler. Det spilles best av 11 legg. Vinneren skal kåres søndag 5. desember. (Eurosport 1)

17.00: Sjakk, VM-duellen i Dubai med Magnus Carlsen mot Jan Nepomnjasjtsjij. Femte parti fortsetter. (NRK 2)

17.45: Fotball, kvalifisering til Eliteserien menn, 1. runde: KFUM Oslo – Sogndal fra Intility Arena, kampstart kl. 18.00. Vinneren møter Fredrikstad borte mandag 6. desember. (Eurosport N)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, 9. runde gruppe A: Elverum – Mesjkov Brest (Hviterussland) fra Terningen Arena. Elverum har to strake tap nå – begge for topplaget Montpellier – men ligger fortsatt på femteplassen som gir åttedelsfinale. Mot bunnlaget Mesjkov er kun seier bra nok hjemme (Viasat 4). Gruppe A: Aalborg – MOL-Pick Szeged (Ungarn) fra Jutlander Bank Arena. Kristian Bjørnsen og Sebastian Barthold kunne juble etter duellen med Sander Sagosen og Harald Reinkind sist onsdag, da Aalborg slo Kiel 35–33. Nå venter Szeged med den norske storskytteren Kent-Robin Tønnesen og Alexander Blonz på motsatt halvdel. Ungarerne holder andreplassen som gir direkte kvartfinale, to poeng foran Aalborg (Vsport 1). Gruppe B: Motor Zaporizjzja (Ukraina) – SG Flensburg-Handewitt fra Yunost Sportspalass. Gøran Johannessen var endelig tilbake på banen for Flensburg søndag etter fem måneders skademareritt. Han spilte lite, men scoret to mål. Nå må den tyske klubben reparere mesterligasesongen og trygge sluttspillplassen de holder etter tre strake seire. (Vsport 2)

19.48: Snooker, UK Championship fra York. Fjerde runde, åttedelsfinaler. (Eurosport 1)

20.30: Fotball, engelsk Premier League menn, 14. runde: Watford – Chelsea fra Vicarage Road. Joshua King er i sterk form med fem scoringer for Watford på de fem siste ligakampene. Nå venter en av sesongens tøffeste hjemmekamper mot ligaleder Chelsea (TV 2 Sport Premium 2). Southampton – Leicester City fra St. Mary’s Stadium. «Saints» har gått på to smeller i PL etter landslagspausen. Moi Elyounoussi var ikke i troppen da de røk 0–4 for Liverpool sist. (TV 2 Sport 1)

20.30: Håndball, VM-sluttspill kvinner, 1. runde gruppe H: Spania – Argentina fra Torrevieja. Dette er åpningskampen i årets kvinne-VM. Norge åpner mot Kazakhstan fredag. (TV 3)

20.45: Fotball, skotsk Premier League, 16. runde: Hibernian – Rangers fra Easter Road i Edinburgh. (Vsport 1)

21.15: Fotball, engelsk Premier League menn, 14. runde: Everton – Liverpool fra Goodison Park. Tradisjonsrikt byoppgjør og «Merseyside derby» nummer 239 i rekken. Everton vant det første 3–0 i 1894, men Liverpool har likevel vært storebror totalt sett og står med rekken 95–76–67 på seier, uavgjort og tap. Mye tyder på at de røde tar en ny triumf, Everton har svak form og har ikke vunnet på sju strake kamper i PL nå. Siste seier kom mot Norwich 25. september og manager Rafa Benitez befinner seg plutselig ubehagelig nær bunnstriden med de blå. (TV 2 Sport Premium)

01.00: Ishockey, NHL: New York Rangers – Philadelphia Flyers fra Madison Square Garden. (Vsport 1)

01.30: Ishockey, NHL: Toronto Maple Leafs – Colorado Avalanche fra Scotiabank Arena. (Vsport 2)

04.00: Ishockey, NHL: Edmonton Oilers – Pittsburgh Penguins fra Rogers Place. (Vsport 1)

