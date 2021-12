Kvinnelandslaget slo Armenia 10-0 – overvintrer på topp med VM i sikte

Etter å ha scoret ni ganger den siste dagen i november måtte de norske dra på leting etter en ny hotellovernatting i stedet for å sette seg på charterflyet hjem. Årsaken var at tåken senket seg over Jerevan og fikk dommeren til å avbryte kampen 20 minutter før slutt.

På første dag i desember sto de grytidlig opp og fullførte verket med en scoring til da kaptein Ingrid Syrstad Engen satte 10-0 fra straffemerket.

Straffen kom etter at Engen selv var blitt felt. De siste drøye minuttene var stort sett spill mot ett mål, men flere mål ble det ikke.

I tirsdagens første del av oppgjøret scoret Elisabeth Terland og Lisa-Marie Utland to mål hver. Frida Maanum, Guro Reiten, Anja Sønstevold, Guro Bergsvand og Celin Bizet Ildhusøy scoret ett mål hver seg.

34-0 i målforskjell

Høsten ga 16 poeng av 18 mulige og 34-0 i målforskjell. Norge har tre poengs luke til Belgia og 4-0 fra hjemmekampen i innbyrdes oppgjør. Dersom Norge vinner sine tre gjenværende hjemmekamper (mot Kosovo, Polen og Albania), kan laget tape med inntil tre mål i Belgia i september og likevel være VM-klar som gruppevinner. VM-sluttspillet avvikles i Australia og New Zealand i 2023.

Før det skal Norge spille EM i England neste år.

Å vinne hjemmekamper gjør Norges kvinnelandslag bedre enn de fleste. Norge har spilt 34 VM-kvalifiseringskamper på hjemmebane og vunnet 33 av dem. Det ene tapet kom i en kamp da laget allerede var VM-klar. Opprettholdes statistikken, er Norge på vei til sitt niende VM-sluttspill av like mange mulige.

Mens Norges landslag for menn er inne i en sluttspilltørke som har vart i 21 år, er kvinnene i ferd med å kvalifisere seg til sitt 21. EM- eller VM-sluttspill på rad.

KAMPFAKTA

VM-kvalifisering kvinner i Jerevan onsdag, gruppe F:

Armenia – Norge 0-10 (0-3)

Mål: 0-1 Elisabeth Terland (31). 0-2 Terland (34), 0-3 Lisa-Marie Utland (43), 0-4 Frida Maanum (47), 0-5 Guro Reiten (51), 0-6 Utland (56), 0-7 Anja Sønstevold (59), 0-8 Guro Bergsvand (64), 0-9 Celin Bizet Ildhusøy (69), 0-10 Ingrid Syrstad Engen (str. 81).

Dommer: Victoria Beyer, Frankrike.

Gult kort: Ingrid Syrstad Engen, Norge.

Armenia (6-3-1): Syuzanna Sirekanyan – Anna Dallakyan (Ani Karpetyan fra 67.), Liana Ghazaryan, Nora Yeghyan, Kristina Aleksanyan, Olga Osipyan (Paytsar Asatryan fra 54. og Veronika Asatryan fra 90.), Ani Ghukasyan – Maria Sakhinova, Luiza Ghazaryan (Teveen Aghababian fra 68.), Nancy Avesyan – Maral Artin.

Ubenyttede reserver: Lena Andriasyan, Armine Harutyunyan – Nyree Der-Megerdichian, Karin Mia Bedoyan, Anahit Karakhanyan, Anyuta Galstyan, Karine Yeghyan, Mariam Petrosyan.

Norge (4-4-2): Rugile Rulyte – Karina Sævik (Amalie Eikeland fra 64.), Guro Bergsvand, Anja Sønstevold, Julie Blakstad – Frida Maanum (Celin Bizet Ildhusøy fra 54.), Vilde Bøe Risa (Lisa Naalsund fra 55.), Ingrid Syrstad Engen, Guro Reiten (Emilie Haavi fra 70.) – Lisa-Marie Utland, Elisabeth Terland (Vilde Hasund fra 64.).

Ubenyttede reserver: Cecilie Fiskerstrand, Guro Pettersen – Tuva Hansen, Maria Thorisdottir, Synne Hansen, Maren Mjelde, Emilie Bragstad.

Kampen ble tirsdag avbrutt i det 70. minutt på grunn av tåke. Den ble spilt ferdig onsdag.