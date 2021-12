Dansk tro på norsk VM-gull: – Har lært kunsten å vinne

Nyegaard har en meget sterk posisjon i internasjonal håndball. Han har vært spiller og trener på toppnivå siden 1970-tallet. I 2007 ble han ansatt i dansk TV2.

– Norge og Frankrike er absolutt de to største favorittene. Det er de to nasjonene med flest toppspillere og størst bredde i troppen. Det er også mentalt sterke lag som har lært kunsten å vinne. Dette er to jevne lag, men jeg holder Norge knepent foran Frankrike. Jeg tror de stikker av meg det hele, sier Nyegaard til danske TV2.

Også Nyegaards TV2-kollegaer Peter Bruun Jørgensen og Lerke Møller (tidligere dansk landslagsspiller) holder Norge knepent foran Frankrike.

Norge innleder VM i Spania med kamper mot Kasakhstan (fredag), Iran (søndag) og Romania (tirsdag). De tre beste fra puljen går til hovedrunden. Her venter sannsynligvis motstand fra tittelforsvarer Nederland, OL-firer Sverige og Puerto Rico eller Usbekistan.

[ Gullfavoritt Norge ville teste VM-hallen – sendt til koronatest i stedet ]