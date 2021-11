VM-regionen innfører koronapass-krav: Fortsatt plan om mange på tribunen

De to foregående mesterskapene for kvinner (EM 2020 og årets OL) ble spilt for tomme tribuner.

Tilskuerproblematikken er oppe på de daglige møtene i arrangementskomiteen.

[ Når spiller Norge? Her er hele VM-programmet ]

– 80 prosent, svarer VMs pressesjef José Antonio Hurtado på NTBs spørsmål om hvor mange som slipper inn på tribunene.

Det kan komme til å endre seg. Også Spania opplever sterkt økende smittetall om dagen. Myndighetene i Valencia-regionen (der Norge skal spille) besluttet mandag å pålegge koronapass-sjekk blant annet for besøk i barer og restauranter, kino og konserter. Det er ventet at også idrettsarrangementer vil falle inn under samme protokoll.

Koronapass-kravet vil trolig gjelde fra slutten av denne uka. Spania har en stor utfartsperiode foran seg 6. til 8. desember. Den starter med den spanske grunnlovsdagen.

Norge deltar i puljespill og hovedrunde (totalt seks kamper) i Pabellón Ciutat de Castelló i byen Castellón. Der vil det maksimalt kunne komme inn 4100 tilskuere så lenge 80-prosentprinsippet gjelder.

Norge møter Kasakhstan (fredag), Iran (søndag) og Romania (tirsdag neste uke) i sine første kamper.