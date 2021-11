Sport på TV tirsdag, time for time

13.15: Sjakk, VM-duellen i Dubai (best av 14): Magnus Carlsen – Jan Nepomnjasjtsjij, Russland. Fjerde parti i dag, det var hviledag i går og står uavgjort etter tre remis-partier. (NRK 1, NRK 2 fra 13.50)

13.48: Snooker, UK Championship (1 mill. pund) fra York Barbican, England. Tredje runde, det spilles best av 11 legg. En vinner skal kåres søndag 5. desember. Topprankede Judd Trump slet lenge med landsmannen Chris Wakelin i andre runde. Nå møter han enda en engelskmann: Matthew Selt. (Eurosport 1)

13.50: Fotball, VM-kvalifisering kvinner, gruppe F: Armenia – Norge fra Jerevan. Chelsea-proff Guro Reiten var toneangivende da Norge slo Albania hele 7–0 på bortebane torsdag i forrige uke. Reiten sto for én scoring og fire målgivende pasninger i kaptein Caroline Graham Hansens fravær. Norge har definitivt inntatt førersetet i gruppa med fire seire og en uavgjort og 24–0 i målkvote. Men Polen er bare to poeng bak, så kun en ny seier er godt nok mot tabelljumbo Armenia. (NRK 1)

16.00: Sjakk, VM-duellen i Dubai mellom Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij. Fjerde parti fortsetter. (NRK 1, NRK 2 fra 17.00)

16.45: Innebandy, VM-sluttspill kvinner, 4. runde gruppe B: Sverige – Finland fra Uppsala. (SVT1, SVT2 fra 18.00)

18.50: Fotball, VM-kvalifisering kvinner, gruppe A: Sverige – Slovakia fra Malmö. (SVT2)

19.00: Ishockey, Eliteserien menn, 23. runde: Ringerike Panthers – Frisk Asker fra Schjongshallen i Hønefoss. (TV 2 Sport 2)

19.48: Snooker, UK Championship fra York. Tredje runde fortsetter. (Eurosport 1)

20.30: Fotball, engelsk Premier League, 14. runde: Newcastle United – Norwich City fra St. James’ Park. Kritisk viktig bunnoppgjør, der hjemmelaget har til gode å se noen stor effekt av oppkjøpet fra Saudi-Arabia og sparkingen av manager Steve Bruce. De har ennå ikke vunnet en kamp, men med seier her kommer de i hvert fall à poeng med kveldens gjester i bunnen av tabellen. (TV 2 Sport Premium)

20.45: Fotball, skotsk Premier League, 16. runde: Motherwell – Dundee United fra Fir Park. Gjerrige skotter i Dundee United: De scorer bare ett mål i snitt per kamp, men det har gitt dem 25 poeng og en plass på øvre halvdel etter opprykket forrige sesong. (Vsport 1)

21.15: Fotball, engelsk Premier League, 14. runde: Leeds United – Crystal Palace fra Elland Road. Ikke mye mindre viktig enn bunnkampen over. Leeds er siste klubb på trygg plass og jobber for å holde bunntrioen bak. De har bare ett tap på de fem siste ligakampene, men også kun én seier. (TV 2 Sport Premium 2)

01.00: Ishockey, NHL: Florida Panthers – Washington Capitals. (Vsport 2)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Arizona Coyotes fra Xcel Energy Center i St. Paul. Mats Zuccarello ble utsatt for en stygg slashing da Wild slo Winnipeg 7–1 fredag. Før han fikk kølleslaget over hendene og underarmene hadde han scoret to mål. Han kunne ikke spille da Minnesota slo de to siste sesongenes Stanley Cup-mester Tampa Bay 4–2 søndag og det er usikkert om han kommer på isen her. (Vsport 1)

04.30: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – Anaheim Ducks. (Vsport 2)

