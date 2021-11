Olympiatoppen avlyser reise til Beijing

Det er kontinentalcuprenn i hopp og kombinert i OL-anlegget til helgen og en gylden mulighet for norske hoppere til å prøve bakken foran OL i februar. Det blir imidlertid ikke noe av.

– Vi har besluttet å ikke reise fordi det er stor usikkerhet knyttet til hvordan den nye virusvarianten vil påvirke innreise og karantenekrav, sier Halvor Lea i Olympiatoppen til NRK.

Virusvarianten omikron ble først påvist i Sør-Afrika 24. november og har den siste uken spredt seg til flere land i verden.

Talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, Zhao Lijian, sa tirsdag at omikron vil gi utfordringer rundt smittevern og kontroll under OL, men at selve arrangementet nok vil la seg gjennomføre.

Lekene blir avholdt i en lukket boble, ikke ulikt sommerens OL i Tokyo. De omkring 2900 utøverne må enten være fullt vaksinert eller være i en 21 dager lang karantene i Beijing i forkant av lekene.

Likevel er det foreløpig åpnet for tilskuere på arenaene, men ikke for andre enn folk som er bosatt i Kina.

(©NTB)