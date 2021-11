NFF reiser til Qatar i desember: – Viktigere enn noen gang

Det opplyser forbundet i en pressemelding.

Fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt har vært i tvil om de ønsker å reise etter pågripelsen av to NRK-journalister i landet, men landet likevel på å dra.

– Det er gode grunner til ikke å reise, men vi har konkludert med at det er viktigere enn noen gang å reise. Møte representanter for myndigheter, VM-komiteen og migrantarbeiderne. Stille viktige og kritiske spørsmål. Med andre ord følge den dialoglinjen forbundstinget har vedtatt. Da er nærkontakt til kildene nødvendig, sier Bjerketvedt.

Anders Hasselgård, leder av arbeidsgruppen som jobber med Qatar-tiltakene i NFF og Fellesforbundets Steinar Krogstad reiser sammen med Svendsen og Bjerketvedt 8. desember.

Pågripelsen av NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani gjorde Bjerketvedt fortvilet.

– Det river ned tilliten til det qatarske regimet. Det er ikke mer enn noen uker siden jeg deltok i et nordisk møte i København der vi hadde samtaler med VM-komiteen og dens leder Hassan Al Thawadi, sa Bjerketvedt til NTB sist uke.

– Ett av spørsmålene var pressefrihet, og han ga klart uttrykk for, på vegne av VM-komiteen, at det vil være full pressefrihet før, under og etter VM. Han presiserte i tillegg at det betyr fri bevegelse for internasjonal presse i Qatar. Dette er et uttrykk om det motsatte. Det er vanskelig å ha tillit til vurderingene som gjøres og svaret vi har fått, forklarte generalsekretæren.

