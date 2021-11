Kvinnelandslagets VM-kvalifisering stoppet av tåke på 9–0

Tåken senket seg over stadion et stykke ut i 2. omgang, og i det 70. minutt var sikten så dårlig at den franske dommeren stoppet kampen. Armenias lag gikk av banen, mens Norges ble værende.

Etter et kvarter kom Armenia ut på banen igjen. Dommerne hadde funnet fram en oransje ball, og de norske tok på seg reflekterende grønne overtrekksvester, men de var forveksling like dommertrioens drakter.

Norges landslagssjef Martin Sjögren mener kampen kunne vært spilt, til tross for tåken

– Vi synes det er ok å spille, men reglene er som de er, vi må bare forholde oss til det dommeren bestemmer, sier Sjögren til NRK.

Mens lagene ventet på at kampen skulle gjenopptas ble tåken tykkere igjen, og etter hvert gikk begge lag i garderobene. Det er ikke oppgitt hva som skjer, men mye tyder på at kampen vil bli spilt ferdig først onsdag.

Ifølge reglene må det tas en avgjørelse senest 45 minutter etter at kampen er stoppet.

Norges mål er scoret av Elisabeth Terland (2), Lisa-Marie Utland (2), Frida Maanum, Guro Reiten, Anja Sønstevold, Guro Bergsvand og Celin Bizet Ildhusøy.

Norge vant 10–0 i det forrige oppgjøret mot Armenia.