Kina: Omikron skaper OL-utfordringer

Det advarer landet om ifølge det franske nyhetsbyrået AFP.

– Det vil helt klart skape utfordringer i henhold til smittevern og rundt kontroll, sier talsperson for utenriksdepartementet Zhao Lijian.

Han mener likevel at det ikke er fare for selve gjennomføringen av lekene i februar.

Virusvarianten omikron ble først påvist i Sør-Afrika 24. november og har den siste uken spredt seg til flere land i verden.

En rekke land, deriblant Norge, har innført innreiserestriksjoner fra sju land i det sørlige Afrika som følge av den nye varianten.

Vinter-OL i Beijing avvikles i perioden 4. til 20. februar neste år. Lekene blir avholdt i en lukket boble, ikke ulikt sommerens OL i Tokyo. De omkring 2900 utøverne må enten være fullt vaksinert eller være i en 21 dager lang karantene i Beijing i forkant av lekene.

Likevel er det foreløpig åpnet for tilskuere på arenaene, men ikke for andre enn folk som er bosatt i Kina. Det er ikke klart hvor mange det åpnes opp for på de enkelte arenaene.

