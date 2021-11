Gullfavoritt Norge ville teste VM-hallen – sendt til koronatest i stedet

Koronaspøkelset gjør seg stadig mer gjeldende i området. Hele den norske delegasjonen ble sendt rett til testing, og de måtte vente på svar. Dermed lot det seg ikke gjøre å få trent i hallen allerede tirsdag.

Fredag spiller Norge sin første VM-kamp mot Kasakhstan. Også kampene mot Iran (søndag) og Romania (tirsdag) spilles i Castellón.

Norge er favoritt til å ta gullet. Det vil i så fall bli den fjerde norske VM-tittelen etter seirer i 1999, 2011 og 2015.

Koronautfordringer henger over VM-arrangøren. I Spania er smittetallene på vei opp. Den nyeste virusvarianten, omikron, er avdekket flere steder i landet.

Det spanske helsevesenet er for tiden ikke under et umulig press, men myndighetene i landet tar stadige grep for å demme opp for den nye virusbølgen.

– Vi må reagere tidlig og kjøpe oss tid. Det gir oss en mulighet til å hemme spredningen inntil vi vet om omikron er mer smittsomt, gir tøffere sykdomsforløp eller sniker seg unna den nåværende vaksinen, sa Spanias helseminister Carolina Darias til radiostasjonen Cadena Ser ifølge avisen El País tirsdag.

(©NTB)