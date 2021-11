Sport på TV mandag, time for time

13.48: Snooker, UK Championship (1 mill. pund) fra York Barbican, England. Tredje runde starter i dag, der det spilles best av 11 legg. Runden åpner med en toppkamp mellom de engelske veteranene Mark King (47) og Ronnie “The Rocket” O’Sullivan (45). Sistnevnte er profesjonell verdensmester hele seks ganger. En finalevinner skal kåres søndag 5. desember. (Eurosport 1)

18.00: Innebandy, VM-sluttspill kvinner, 3. runde gruppe D: Norge – Singapore fra Uppsala, Sverige. Norge har åpnet sterkt, de slo det russiske laget 7–3 lørdag og Latvia 11–1 søndag. (TV 2 Sport 1)

19.00: Fotball, dansk Superliga menn, 17. runde: Vejle – FC Midtjylland fra Vejle Stadion. Bunnlaget tar imot ligalederen når den siste kampen før nyttår skal spilles i Superligaen. Etter denne tar danskene vinterpause og de starter ikke igjen før 20. februar. (Vsport 2)

19.48: Snooker, UK Championship fra York. Tredje runde fortsetter. (Eurosport 1)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 20. runde: Derby County – Queens Park Rangers fra Pride Park. Den gamle storklubben Derby er satt under administrasjon, men har ikke klart å overholde sine budsjettløfter overfor EFL. Derfor er de allerede trukket hele 21 poeng (!) denne sesongen og så godt som dømt til å rykke ned. Men QPR og kaptein Stefan Johansen får ingen lett jobb i kveld. For ute på banen har Derby under ledelse av manager Wayne Rooney vist en imponerende vilje i all håpløsheten. Nå har de tre strake kamper uten tap og i forrige hjemmekamp slo de topplaget Bournemouth 3–2, mens de i midtukerunden sist spilte 0–0 mot ligaleder Fulham i London. (Vsport 1)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 15. runde: CA Osasuna – Elche CF fra Estadio El Sadar i Pamplona. (TV 2 Sport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Buffalo Sabres – Seattle Kraken fra KeyBank Center. (Vsport 1)

01.30: Ishockey, NHL: Montréal Canadiens – Vancouver Canucks fra Bell Centre. (Vsport 2)

02.15: Amerikansk fotball, NFL: Washington FT – Seattle Seahawks fra FedEx Field i Landover. (Vsport +)

