Sjefen hyller Zuccarello etter «fæl skade»

Zuccarello var ikke med da Wild slo Tampa Bay Lightning 4-2 søndag. Årsaken var en skade han pådro seg i 7-1-seieren over Winnipeg fredag.

Wild oppga i forkant av oppgjøret at lagets norske stjerne hadde pådratt seg en «upper body injury». NHL-lag er sparsomme med informasjon om skader og nøyer seg ofte med å beskrive om skaden er over eller under midjen.

Etter kampslutt ga imidlertid trener Evason flere detaljer om Zuccarellos situasjon.

– Jeg har akkurat møtt ham og snakket med ham. Vi må vurdere litt. Vi skal trene i morgen, og alle kommer på isen. Jeg regner med at han vil være der, så får vi se hvor han står, sa han.

Hyllest

Smellen Zuccarello pådro seg fredag kom som følge av slashing mot hendene.

– Det er en fæl skade som gjør det vanskelig å holde kølla. Det er den nederste hånden, og det er en vanskelig sted, sa trener Evason.

Han benyttet samtidig uoppfordret sjansen til å komme med en Zuccarello-hyllest.

– Når folk blir slått på den måten, kaster vedkommende gjerne hansken, hjelmen og kølla av gårde og blir enten liggende på isen eller kommer seg til benken. Han gjorde ikke det. Han jobbet defensivt til vi fikk kontroll, og deretter byttet han. Det vitner om mye karakter, og at han setter laget først, sa Wild-sjefen søndag.

Coyotes tirsdag

Fra sidelinjen kunne Zuccarello glede seg over at lagkameratene tok en uhyre sterk seier mot de to siste sesongenes Stanley Cup-vinner Tampa Bay Lightning.

Zuccarello har vært en flittig poengyter for Wild, som leder sin avdeling i NHL. Neste kamp for Minnesota-klubben er hjemme mot Arizona Coyotes tirsdag. Om Zuccarello blir å se på isen da, synes høyst usikkert.