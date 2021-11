Ralf Rangnick blir Solskjær-erstatter

Ansettelsen ble bekreftet mandag og kom litt over en uke etter Uniteds sparking av Ole Gunnar Solskjær. Rangnick får i oppgave å løfte klubben så høyt opp som mulig på Premier League-tabellen.

Der er rødtrøyene nummer åtte med 18 poeng etter 13 runder. Det skiller tolv poeng til tabelltopp Chelsea. United håper også å kunne bite fra seg i Champions League og FA-cupen med ny manager på plass.

Manchester United opplyser at Rangnick tar over for Carrick så snart arbeidstillatelsen er i boks.

– Ralf er en av de mest respekterte trenerne og innovatørene i europeisk fotball. Han var vår fremste kandidat som midlertidig manager, sier Uniteds fotballdirektør John Murtough i en uttalelse.

Balanse

Valget av Rangnick har vært hett nyhetsstoff siden torsdag. Da erfarte The Athletic at United hadde funnet sin erstatter for Solskjær ut sesongen.

– Jeg er henrykt over å komme til Manchester United og fokusert på å gjøre dette til en vellykket sesong for klubben, sier Rangnick og fortsetter:

– Troppen er full av talent og har en flott balanse mellom unge og erfarne spillere. All min innsats de neste seks månedene vil være å hjelpe disse spillerne med å nå sitt potensial.

Klubbygger

Rangnick har skrevet under en avtale på et halvt år. Deretter skal han etter planen over i en rådgiverrolle de neste to sesongene.

Tyskeren har tidligere trent lag som Hannover, Schalke, Hoffenheim og RB Leipzig i Bundesliga. Det siste tiåret har han jobbet mest som sportsdirektør, og han har fått mye ros for fotballen og spillerlogistikken som ble innført i Leipzig og Salzburg via Red Bull-systemet.

Manchester United har i tiden etter managerlegenden Alex Ferguson (ga seg i 2013) ofte fått kritikk for å mangle fotballekspertise på ledernivå. Å hente inn Rangnick blir i engelske medier sett på som en innrømmelse fra United-sjefene.

Opptur

Michael Carrick har den siste uken ledet laget i to kamper. Han tok først United til åttedelsfinale i mesterligaen som gruppevinner med 2-0-seier over Villarreal i Spania. Noen dager senere ble det 1-1 borte mot Chelsea.

Solskjær måtte forlate United-jobben etter 1-4-tapet for Watford og snaut tre år i sjefsstolen. Fem tap på de siste sju Premier League-kampene fikk klubben til å ta grep.

Manchester Uniteds neste kamp er hjemme mot Arsenal torsdag.

