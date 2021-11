United holdt serielederen til uavgjort

Utfallet på Stamford Bridge ble ikke slik ekspertene trodde på forhånd. «Alle» spådde nok en tung United-smell, men i stedet styrte vikarmanager Michael Carrick laget til et nytt oppløftende resultat etter sparkingen av Ole Gunnar Solskjær.

Chelsea totaldominerte før pause og var klart best i banespillet. Likevel var det gjestene som kunne juble først i det 50. minutt. Sancho utnyttet en stor feil fra Jorginho på midtbanen og kontret United i ledelsen.

Det var hans første ligamål etter sommerens overgang fra Borussia Dortmund. I midtuken scoret han også i Uniteds 2-0-seier over Villarreal i mesterligaen.

Jorginho gjorde opp for seg med en sikker straffescoring vel 20 minutter før slutt. Chelsea fikk muligheten etter at Aaron Wan-Bissaka på klønete vis sparket ned Thiago Silva.

– Vi har gjort det beste ut av en tøff periode, men vi kom hit for å vinne kampen. Da er det skuffende ikke å klare det, sa Carrick til Sky Sports.

Ukomfortabelt

Som så ofte før kom United rufsete ut av startblokkene. Svakt forsvarsspill fra Victor Lindelöf tillot Callum Hudson-Odoi å skyte mot lengste hjørne, men David de Gea sto nok en gang fram. Målvakten reddet med en solid beinparade.

Chelseas presspill gjorde det svært ukomfortabelt for bortelaget. United slet med å spille seg ut, og 0-0 var for deres del et heldig pauseresultat. Antonio Rüdiger hadde blant annet et skudd i tverrliggeren etter en halvtime.

Først de siste minuttene før hvilen var det antydninger til offensivt spill fra gjestene.

Sluttdrama

Manchester United stilte uten Cristiano Ronaldo fra start søndag. Superstjernen slapp til da han erstattet Sancho etter litt over en time.

Mot slutten kunne begge lag ha avgjort kampen. Fred prøvde seg på en lobb etter en keepermiss fra Mendy, men brasilianerens forsøk var helbom. Sju minutter på overtid dunket Rüdiger til på volley og sendte ballen opp på tribunen. Den burde tyskeren fått mer ut av.

Chelsea-manager Thomas Tuchel tente på alle plugger i tilleggstiden. Han reagerte voldsomt på at dommerteamet ikke fanget opp en soleklar offside forut for en United-corner. Tyskeren fikk gult kort for protestene.

– Vi var aggressive og sluttet aldri å angripe, men dessverre scoret vi mål for begge lag, sa Tuchel lattermildt og viste til Jorginho-tabben.

Nye koster

Uavgjort var et godt United-resultat etter flere fæle tap. Den siste måneden har rødtrøyene fått juling mot andre topplag i Premier League, deriblant 0-5 hjemme mot Liverpool.

Chelsea topper tabellen ett poeng foran Manchester City etter 13 runder. Det skiller tolv poeng ned til United på 8.-plass.

De neste dagene er tyskeren Ralf Rangnick ventet å bli presentert som midlertidig United-sjef ut sesongen.

Premier League menn søndag, 13. runde:

Brentford – Everton 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Ivan Toney (str. 23).

Dommer: Darren England.

Gult kort: Frank Onyeka, Sergi Canós, Pontus Jansson, Bryan Mbeumo, Brentford, Andros Townsend, Salomón Rondón, Ben Godfrey, Everton.

Brentford (3-5-2): Álvaro Fernández – Charlie Goode, Pontus Jansson, Ethan Pinnock – Sergi Canós (Yoane Wissa fra 87.), Vitaly Janelt, Frank Onyeka, Christian Nørgaard (Shandon Baptiste fra 68.), Rico Henry (Mads Roerslev fra 77.) – Bryan Mbeumo, Ivan Toney.

Everton (4-4-1-1): Jordan Pickford – Séamus Coleman, Ben Godfrey, Michael Keane, Lucas Digne – Anthony Gordon, Abdoulaye Doucouré, Allan, Alex Iwobi – Andros Townsend (Demarai Gray fra 69.) – Salomón Rondón.

Chelsea – Manchester U. 1-1 (0-0)

Mål: 0-1 Jadon Sancho (49), 1-1 Jorginho (str. 68).

Dommer: Anthony Taylor.

Gult kort: Reece James, Jorginho, Chelsea, Scott McTominay, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Eric Bailly, Manchester U.

Chelsea (3-4-2-1): Édouard Mendy – Trevoh Chalobah, Thiago Silva, Antonio Rüdiger – Reece James, Ruben Loftus-Cheek, Jorginho, Marcos Alonso (Mason Mount fra 77.) – Callum Hudson-Odoi (Christian Pulisic fra 77.), Hakim Ziyech – Timo Werner (Romelu Lukaku fra 81.).

Manchester U. (4-3-1-2): David de Gea – Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Eric Bailly, Alex Telles – Fred, Nemanja Matic, Scott McTominay – Bruno Fernandes (Donny van de Beek fra 88.) – Marcus Rashford (Jesse Lingard fra 76.), Jadon Sancho (Cristiano Ronaldo fra 63.).

Leicester – Watford 4-2 (3-1)

34.310 tilskuere.

Mål: 1-0 James Maddison (15), 1-1 Joshua King (str. 29), 2-1 Jamie Vardy (33), 3-1 Vardy (41), 3-2 Emmanuel Dennis (60), 4-2 Ademola Lookman (67).

Dommer: Graham Scott.

Leicester (4-2-3-1): Kasper Schmeichel – Timothy Castagne, Jonny Evans, Caglar Söyüncü, Luke Thomas – Boubakary Soumaré, Wilfred Ndidi – Ademola Lookman (Marc Albrighton fra 74.), James Maddison (Kiernan Dewsbury-Hall fra 87.), Harvey Barnes – Jamie Vardy.

Watford (4-1-4-1): Daniel Bachmann – Kiko, Craig Cathcart, William Troost-Ekong, Adam Masina – Moussa Sissoko – Cucho Hernández, Imran Louza (João Pedro fra 45.), Tom Cleverley (Ozan Tufan fra 45.), Emmanuel Dennis (Ashley Fletcher fra 70.) – Joshua King.

Manchester C. – West Ham 2-1 (1-0)

Mål: 1-0 Ilkay Gündogan (32), 2-0 Fernandinho (89), 2-1 Manuel Lanzini (90).

Dommer: Michael Oliver.

Gult kort: Aymeric Laporte, João Cancelo, Manchester C.

Manchester C. (4-1-2-3): Ederson – Kyle Walker, Rúben Dias, Aymeric Laporte, João Cancelo – Rodrigo – Ilkay Gündogan, Bernardo – Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Raheem Sterling (Fernandinho fra 86.).

West Ham (4-2-3-1): Lukasz Fabianski – Ben Johnson, Craig Dawson, Kurt Zouma, Aaron Cresswell (Vladimír Coufal fra 60.) – Tomás Soucek, Declan Rice – Pablo Fornals, Saïd Benrahma (Manuel Lanzini fra 58.), Arthur Masuaku (Jarrod Bowen fra 73.) – Michail Antonio.

Utsatt: Burnley – Tottenham (pga. snøvær).

Spilt lørdag: Arsenal – Newcastle 2-0, Crystal Palace – Aston Villa 1-2, Liverpool – Southampton 4-0, Norwich – Wolverhampton 0-0, Brighton – Leeds 0-0.