Ishockey: Søberg skjøt Stavanger til tabelltoppen

Oilers har etter søndagens kamp like mange poeng som Stjernen, men går foran på innbyrdes oppgjør.

Søberg ga gjestene ledelsen vel midtveis i den første perioden da han fikk stå ganske alene etter en dropp og sende et skudd forbi Jørgen Hanneborg i Stjernen-målet.

Deretter bidro han med assist på Ludvig Hoffs 2-0-mål i overtallsspill tidlig i den andre perioden. Filip Gunnarsson pådro seg vertenes første utvisning i kampen for tripping, og Oilers straffet det med scoring ni sekunder før utvisningen var sonet.

Da hadde Stavanger allerede tre ganger kneblet Stjernens overtallsspill.

Søberg bidro med ny assist da Andreas Klavestad slo inn 3-0 halvveis i den siste perioden. Dan Kissel satte 4-0 i tomt bur snaut fem minutter før full tid, og Søberg satte selv punktum for en flott Oilers-dag.

Stavanger vant skuddstatistikken 23-20, men Henrik Holm reddet alle hjemmelagets forsøk.

Fra tetduoen er det seks poeng ned til Sparta på 3.-plass etter 22 serierunder.

Søndagens andre eliteseriekamp var et oppgjør mellom de to nederste på tabellen, og Manglerud Star kom best ut av byderbyet mot Grüner i sistnevntes hall med 6-2-seier.

Hans Öhrvall scoret to av målene for MS, som med seieren er bare fire poeng bak nestjumbo Grüner.

Eliteserien menn søndag, 22. runde:

Stjernen – Stavanger 0-5 (0-1, 0-1, 0-3)

Stjernehallen: 1812 tilskuere

1. periode: 0-1 (11.54) Markus Søberg (André Bjelland Strandborg).

2. periode: 0-2 (24.43) Ludvig Hoff (Søberg, Rob Allen Bordson).

3. periode: 0-3 (50.17) Andreas Klavestad (Søberg, Sander Dilling Hurrød), 0-4 (55.10) Dan Kissel (Patrick Ulriksen), 0-5 (55.34) Søberg (Bordson).

Utvisninger: Stjernen 6 x 2 min., Stavanger 9 x 2 min.

Øvrig kamp søndag: Grüner – Manglerud Star 2-6 (1-1, 0-2, 1-3).

Spilt lørdag: Frisk Asker – Storhamar 5-3 (3-1, 1-2, 1-0), Sparta – Ringerike 5-4 (1-0, 3-3, 1-1), Vålerenga – Lillehammer 3-1 (1-1, 2-0, 0-0).