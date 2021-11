Kvinnelangrennet i Ruka utsatt til 13.45 på grunn av sprengkulde

Tidlig søndag morgen var det rundt 20 minusgrader på stadion. Grensen for å starte et verdenscuplangrenn over 10- og 15 kilometer er netttopp 20 minusgrader.

Rennsjefen i FIS Pierry Mignerey opplyste til NRK at det var målt -19,4 på stadion og -23,2 på det kaldeste punktet i løypa.

Værvarselet viser at temperaturen skal stige til rundt minus 18 grader klokka 12 lokal tid i Ruka.

Kvinnenes 10 kilometer lange jaktstart skulle ha startet klokka 10.20 norsk tid. Etter et jurymøte kl. 10.30 ble man enig om å ta en ny avgjørelse 12.45 om det blir start 13.45.

Frida Karlsson går først på jaktstarten. Therese Johaug går ut som nummer to drøyte 13 sekunder bak.

Mennenes renn kl. 12.30 skal etter planen gå som planlagt.