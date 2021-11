Johaug trosset sprengkulda: – Ingen kunne ha stoppet meg!

Temperaturer på under 20 minus på formiddagen gjorde at starten av 10-kilometeren i fri teknikk ble utsatt med 3.25 timer. I mellomtiden hadde alle de seks norske mennene stått over sin jaktstart fordi de mente at det var for kaldt.

Bare Johaug og Heidi Weng kom til start av de norske jentene.

Det endte med at hun spiste opp forspranget til sin svenske rival Frida Karlsson, og at hun seilet inn til seier etter at hun ble slått av den samme svensken i søndagens renn.

Det var Johaugs 78. verdenscupseier. I mål var hun 7,8 sekunder foran Karlsson. Hun gikk ut drøyt 13 sekunder bak på det som ble en merkelig og helt spesiell dag i iskalde Ruka.

Johaug var god forberedt på det som ventet.

– Jeg hadde teip på lårene, og jeg teipet alle fingrene. Jeg gikk med to stillongser og to supertrøyer, og jeg var så varm på oppvarmingen at jeg svettet og svettet. Jeg synes egentlig at det var kaldere i går. Jeg teipet også ansiktet, og jeg var ikke kald underveis i løpet, sa Johaug.

Usikker

– Hva tenkte du da gutta bestemte seg for ikke å gå?

– Du blir litt usikker når du hører at ingen av guttene går, og heller ikke Ragnhild (Haga) og Lotta (Udnes Weng). Jeg og Heidi (Weng) har bodd i samme leilighet, og vi så på hverandre og sa «hva søren gjør vi nå?»

Til slutt tok Johaug sitt valg. Hun trosset alle advarsler og andre råd om å stå over.

– 50 minutter før start var jeg i leiligheten, og da jeg gikk ut bestemte jeg meg for å gå. Da var det ingen som kunne stoppe meg. Da hadde jeg bestemt meg, rett og slett. Hvis du begynner å tvile under oppvarmingen og går ut for å kjenne på det, så gjør det noe med det mentale. Jeg måtte være på hugget.

– Synes du det er greit å kjøre konkurranser når det er så kaldt som dette?

– I dag var det 18 minus på det kaldeste under vårt renn. Det er kaldt, for all del, men jeg er født i kuldebygda Dalsbygda, og jeg synes det er stor forskjell på 18 minus her og 18 minus og høy luftfuktighet i Oslo for eksempel.

Johaug sier også at hun normalt ikke sliter med luftveiene i denne type kulde. Hun sier at hun sliter mer når det fuktig.

– Det var ikke det som stoppet meg i dag.

Glad

Det var lett å merke på Johaug at hun likte svært dårlig å bli slått av elleve år yngre Frida Karlsson i lørdagens renn. Hun forsøkte å holde masken så godt hun kunne, men klarte det bare sånn måtelig.

– Var det avgjørende for at du startet at du ikke hadde lyst til å reise herfra som den som ble nummer to?

– Klart jeg var revansjesugen, og så kjenner jeg at jeg trenger skirenn i kroppen. Jeg har ikke hatt så mange renn på snø, og jeg trenger det. Med tanke på at jeg heller ikke skal gå Tour de Ski, som er planen, da kjenner jeg at det ikke er mange skirenn før jul, og da vil jeg få med dem som er.

– Hva betyr det for selvtilliten at du vant i dag?

– Det betyr veldig mye. Jeg stoler på mitt opplegg og angrer ingenting, men det er veldig godt å få gode svar.

Romvenninnen Heidi Weng gikk inn til 3.-plass og var raskest av samtlige i jaktstarten.

Verdenscup langrenn søndag i Ruka, Finland, jaktstart i fri teknikk:

Kvinner, 10 km:

1) Therese Johaug, Norge 25.56,0, 2) Frida Karlsson, Sverige 0.07,8 min. bak, 3) Heidi Weng, Norge 0.37,9, 4) Rosie Brennan, USA 0.38,3, 5) Ebba Andersson, Sverige 0.41,1, 6) Katharina Hennig, Tyskland 0.43,9, 7) Moa Olsson, Sverige 0.49,8, 8) Kerttu Niskanen, Finland 0.51,5, 10) Victoria Carl, Tyskland 1.09,8.

Lotta Udnes Weng, Ragnhild Haga og Anna Svendsen stilte ikke til start.