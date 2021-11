Ingen norske herreløpere går i Ruka

Først kom det melding om at Emil Iversen, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger står over herrejaktstarten i langrennsverdenscupen i Ruka. 15 minutter før den planlagte starten kom det melding om at heller ikke sprintlandslagets Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes og Pål Golberg går.

Det er sprengkulde i området, og temperaturen ligger og vipper rundt kuldegrensen på minus 20 grader til Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Klokka 12.45 norsk tid blir det bestemt om kvinnenes jaktstart kan begynner 13.45 norsk tid.